Бывшая жена футболиста сборной Италии проведет в тюрьме семь лет

Девушку осудили за похищение человека и вымогательство

Бывший лидер сборной Италии и "Ромы" Даниэле Де Росси вернулся на центральные полосы римских газет и журналов. Его имя вспоминают в связи с экс-супругой тренера Тамарой Писноли.

После развода с Де Росси девушка стала преступницей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Брак со звездой футбола

Даниэле Де Росси и Тамара Писноли состояли в браке с 2006 по 2009 годы. Она была болельщицей "Ромы" и сборной Италии. Именно вместе с Тамарой Даниэле отпраздновал победу на чемпионате мира-2006.

Однако счастье этой пары оказалось недолгим. Даже Де Росси было сложно выдерживать буйный нрав своей супруги. После ряда сильных ссор футболист подал на развод, чему сейчас наверняка снова порадовался.

Криминальный талант

39-летняя Тамара Писноли оказалась главным фигурантом громкого криминального скандала в Италии. Пресса романтично называет ее "черной синьорой Рима", а сотрудники правоохранительных органов обвинили Тамару в похищении бизнесмена Анотнелло Иеффи. При этом Писноли занималась еще и вымогательством.

Прокуратура Рима утверждает, что Иеффи должен был сначала продать Писноли лицензию на фотоэлектрическую систему. Некоторое время спустя Тамара потребовала свои деньги обратно с процентами. Закончилось все тем, что женщина похитила бизнесмена, избила, а также украла часы Rolex и вымогала 340 000 евро.

Тамару Писноли приговорили к семи годам и двум месяцам тюремного заключения. Она не признала вину и готовит апелляцию.

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