Колишня дружина футболіста збірної Італії проведе у в'язниці сім років

Дівчину засудили за викрадення людини та здирстві

Колишній лідер збірної Італії та "Роми" Даніеле Де Россі повернувся на центральні смуги римських газет та журналів. Його ім'я згадують у зв'язку з ексдружиною тренера Тамарою Піснолі.

Після розлучення з Де Россі дівчина стала злочинницею, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Шлюб із зіркою футболу

Даніеле Де Россі та Тамара Піснолі були одружені з 2006 по 2009 роки. Вона була вболівальницею "Роми" та збірної Італії. Саме разом із Тамарою Даніеле відсвяткував перемогу на чемпіонаті світу-2006.

Однак щастя цієї пари виявилося недовгим. Навіть Де Россі було складно витримувати буйну вдачу своєї дружини. Після низки сильних сварок футболіст подав на розлучення, чому зараз, напевно, знову порадів.

Кримінальний талант

39-річна Тамара Піснолі стала головним фігурантом гучного кримінального скандалу в Італії. Преса романтично називає її "чорною синьйорою Риму", а правоохоронці звинуватили Тамару в викраденні бізнесмена Анотнелло Ієффі. При цьому Піснолі займалася ще й здирством.

Прокуратура Риму стверджує, що Ієффі мав спочатку продати Піснолі ліцензію на фотоелектричну систему. Через деякий час Тамара зажадала свої гроші назад з відсотками. Закінчилося тим, що жінка викрала бізнесмена, побила, а також вкрала годинник Rolex і вимагала 340 000 євро.

Тамару Піснолі засудили до семи років та двох місяців ув'язнення. Вона не визнала вину та готує апеляцію.

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