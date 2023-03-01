Топ-5 арестованных футболистов — за что сидели в тюрьме Марадона и Роналдиньо

Многие спортсмены сознательно совершали преступления. Некоторые за это поплатились

Футбол был и остается самым популярным видом спорта. Тренеры и игроки становятся кумирами сотен миллионов болельщиков всего мира. Многие перестают воспринимать спортсменов в качестве обычных людей. Но футболистам свойственны те же пороки, что и всему обществу.

В последние месяцы все чаще стали появляться скандалы, связанные с тюремными сроками для известных игроков. Еще недавно им аплодировали во время матчей еврокубков и национальных чемпионатов, а теперь выйти на поле получается разве что в матчах исправительных учреждений.

На самом деле звезды футбола часто попадали в скандальные истории. В чем только не обвиняли известных футболистов. Некоторые из них возвращались на поле после того, как отбывали срок.

1. Диего Марадона. Срок: меньше месяца

Обвинения: хранение наркотиков, нападение на журналистов, езда в нетрезвом виде, ДТП, неуплата налогов, неуплата алиментов, хулиганство

Один из главных идолов в истории мирового футбола в жизни не был ангелом — об этом знаю практически все. Однако важно другое: статус Марадоны часто позволял ему избегать тюремных сроков. Весной 1990-го года аргентинца арестовали в Буэнос-Айресе по обвинению в хранении наркотиков.

В тот раз Диего даже побывал в тюрьме, но провел за решеткой всего несколько дней. Срок заменили на условный — нельзя просто взять и посадить легенду аргентинского футбола. Да и суд прекрасно понимал, что наркотики Марадона хранил явно не с целью сбыта.

Другие "выходки" Диего Марадоны:

наезд на пешеходов и исчезновение с места аварии;

отказ платить алименты матерям первенца и второго сына;

неуплата налогов в Неаполе на общую сумму более 38 млн долларов;

попытка провоза через границу запрещенных веществ;

стрельба в журналистов;

регулярные дебоши в барах и ресторанах;

и многое другое.

2. Роналдиньо. Срок: меньше полугода

Обвинение: подделка паспорта

Этот бразильский футболист был неудержим как на поле, так и на дискотеках. "Он никогда не играл в футбол, он творил магию и жил игрой", — сказал о нем как-то Гари Линекер.

Роналдиньо любил потакать своим слабостям, из-за чего часто попадал в неприятные ситуации. У него мягкий, но не злой характер, так что долго время бразилец избегал судебных наказаний. Но весной 2020-го года Роналдиньо вместе со старшим братом (он же был агентом футболиста — Ред.) задержали в аэропорту Парагвая с поддельными паспортами.

Был разгар пандемии коронавируса, бразильцам захотелось развлечься на вечеринке в соседней стране — вот они и купили документы. Забыли, что у Бразилии и Парагвая безвиз. В итоге обоих приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Роналдиньо отбыл только треть этого срока, выиграл чемпионский титул в местном чемпионате и вышел условно-досрочно.

3. Георгий Деметрадзе. Срок: 2,5 года

Обвинение: вымогательство

Грузинский форвард оставил значительный след в истории киевского "Динамо", в составе которого даже забивал мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов. Но после завершения футбольной карьеры дела у спортсмена пошли откровенно плохо.

Летом 2010-го года Деметрадзе был задержан в Тбилиси за вымогательство. Он требовал у человека, который выиграл на ставках крупную сумму денег, часть награды по просьбе местного криминального авторитета Вато Кипиани. Георгия приговорили к шести годам тюрьмы, но он вышел на свободу через 2,5 года. Этому поспособствовала амнистия президента Михеила Саакашвили и заступничество Кахи Каладзе, с которым Деметрадзе выступал в "Динамо".

4. Винченцо Яквинта. Срок: два года

Обвинение: хранение оружия

Прославленный форвард был легендой "Удинезе", выступал за "Ювентус" и стал чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. После завершения активной карьеры бывший футболист "повернул не на ту дорожку". По совету отца Виченцо начал выполнять мелкие поручения для итальянской мафии.

Его арестовали в 2015-м году за хранение оружия. Суд присудил Яквинте два года тюремного заключения, но Винченцо пока не провел за решеткой ни дня. Его адвокаты подают одну апелляцию за другой. А вот отец бывшего форварда отправился в тюрьму на 19 лет.

5. Адам Джонсон. Срок: два года

Обвинение: растление несовершеннолетней

Талантливый английский полузащитник успешно строил карьеру в "Манчестер Сити", который в те годы только становился топ-клубом Европы. Хавбек дебютировал за сборную Англии, карьера развивалась стремительно. Сейчас Джонсон мог бы почивать на лаврах, наслаждаясь блеском выигранных медалей, но дал о себе знать склочный характер.

Футболист поссорился с тренерским штабом "Сити" и вернулся в родной "Сандерленд", где познакомился с болельщицей. Ей оказалось 15 лет, но Джонсон продолжил переписываться с девушкой. Сообщения носили совсем нескромный характер. Год спустя об этом узнал отец девушки. Дальше все просто: арест, суд, приговор — шесть лет в тюрьме.

Адам был уверен в том, что быстро выйдет на свободу и возобновит карьеру. Он продал дом, нанял армию адвокатов и вел себя высокомерно, за что и был жестоко избит сокамерниками. Джонсон провел в тюрьме три года, а после выхода на свободу безуспешно пытается стать футбольным агентом.

Напомним, наиболее "свежим" случаем стало обвинение в изнасиловании звезды "ПСЖ" Ашрафа Хакими. Его дело пока не дошло до суда.

Зато бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес ждет в тюрьме приговор по аналогичному обвинению. Ему было отказано в праве выхода под залог.

Самым необычным случаем является дело Тамары Писноли, бывшей супруги футболиста сборной Италии Даниэле Де Росси. Ее приговорили к большому тюремному сроку за преступление, не характерное для девушки.