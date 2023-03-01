Топ-5 заарештованих футболістів — за що сиділи у в'язниці Марадона та Роналдіньо

Багато спортсменів свідомо вчиняли злочини. Дехто за це поплатився

Футбол був і залишається найпопулярнішим видом спорту. Тренери та гравці стають кумирами сотень мільйонів уболівальників усього світу. Багато хто перестає сприймати спортсменів як звичайних людей. Але футболістам властиві ті самі вади, що й усьому суспільству.

Останніми місяцями дедалі частіше почали з'являтися скандали, пов'язані з тюремними термінами для відомих гравців. Ще нещодавно їм аплодували під час матчів єврокубків та національних чемпіонатів, а тепер вийти на поле виходить хіба що у матчах виправних установ.

Насправді зірки футболу часто потрапляли у скандальні історії. У чому не звинувачували відомих футболістів. Деякі з них поверталися на поле після від'їзду.

Дієго Марадона. Строк: менш як місяць

Звинувачення: зберігання наркотиків, напад на журналістів, їзда у нетверезому стані, ДТП, несплата податків, несплата аліментів, хуліганство

Один із головних ідолів в історії світового футболу в житті не був ангелом — про це знаю практично все. Проте важливе інше: статус Марадони часто дозволяв йому уникати тюремних термінів. Навесні 1990 року аргентинця заарештували в Буенос-Айресі за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Тоді Дієго навіть побував у в'язниці, але провів за ґратами всього кілька днів. Термін замінили умовним — не можна просто взяти й посадити легенду аргентинського футболу. Та й суд чудово розумів, що наркотики Марадона зберігав не з метою збуту.

Інші "витівки" Дієго Марадони:

наїзд на пішоходів та зникнення з місця аварії;

відмова платити аліменти матерям первістка та другого сина;

несплата податків у Неаполі на загальну суму понад 38 млн доларів;

спроба провезення через кордон заборонених речовин;

стрілянина у журналістів;

регулярні бешкетники в барах та ресторанах;

і багато іншого.

Роналдіньо. Строк: менше пів року

Звинувачення: підробка паспорта

Цей бразильський футболіст був нестримний як на полі, так і дискотеках. "Він ніколи не грав у футбол, він творив магію і жив грою", — сказав про нього якось Гарі Лінекер.

Роналдіньо любив потурати своїм слабкостям, через що часто потрапляв у неприємні ситуації. У нього м'який, але не злий характер, тож довго бразилець уникав судових покарань. Але навесні 2020 року Роналдіньо разом зі старшим братом (він же був агентом футболіста — Ред.) затримали в аеропорту Парагваю з підробленими паспортами.

Був розпал пандемії коронавірусу, бразильцям захотілося розважитись на вечірці в сусідній країні — ось вони й купили документи. Забули, що у Бразилії та Парагваю безвіз. У результаті обох засудили до шести місяців ув'язнення. Роналдіньо відбув лише третину цього терміну, виграв чемпіонський титул у місцевому чемпіонаті та вийшов умовно-достроково.

Георгій Деметрадзе. Термін: 2,5 роки

Звинувачення: вимагання

Грузинський форвард залишив значний слід в історії київського "Динамо", у складі якого навіть забивав мюнхенській "Баварії" у Лізі чемпіонів. Але після завершення футбольної кар'єри справи у спортсмена пішли відверто погано.

Влітку 2010 року Деметрадзе був затриманий у Тбілісі за вимагання. Він вимагав у людини, яка виграла на ставках велику суму грошей, частину нагороди на прохання місцевого кримінального авторитету Вато Кіпіані. Георгія засудили до шести років ув'язнення, але він вийшов на волю через 2,5 роки. Цьому посприяла амністія президента Міхеїла Саакашвілі та заступництво Кахі Каладзе, з яким Деметрадзе виступав у "Динамо".

Вінченцо Яквінта. Термін: два роки

Звинувачення: зберігання зброї

Уславлений форвард був легендою "Удінезе", виступав за "Ювентус" та став чемпіоном світу-2006 у складі збірної Італії. Після завершення активної кар'єри колишній футболіст повернув не на ту доріжку. За порадою отця Віченцо почав виконувати дрібні доручення для італійської мафії.

Його заарештували 2015 року за зберігання зброї. Суд присудив Яквінті два роки ув'язнення, але Вінченцо поки не провів за ґратами жодного дня. Його адвокати подають одну апеляцію за іншою. А от батько колишнього форварда вирушив до в'язниці на 19 років.

Адам Джонсон. Термін: два роки

Звинувачення: розбещення неповнолітньої

Талановитий англійський півзахисник успішно зводив кар'єру в "Манчестер Сіті", який у ті роки тільки ставав топклубом Європи. Хавбек дебютував за збірну Англії, кар'єра стрімко розвивалася. Зараз Джонсон міг би спочивати на лаврах, насолоджуючись блиском виграних медалей, але дав себе знати важкий характер.

Футболіст посварився з тренерським штабом "Сіті" і повернувся до рідного "Сандерленда", де познайомився з уболівальницею. Їй виявилося 15 років, але Джонсон продовжив листуватися з дівчиною. Повідомлення носили дуже нескромний характер. Через рік про це дізнався батько дівчини. Далі все просто: арешт, суд, вирок — шість років у в'язниці.

Адам був упевнений, що швидко вийде на волю і відновить кар'єру. Він продав будинок, найняв армію адвокатів і поводився зарозуміло, за що і був жорстоко побитий співкамерниками. Джонсон провів у в'язниці три роки, а після виходу на волю марно намагається стати футбольним агентом.

Нагадаємо, найбільш "свіжим" випадком стало звинувачення у зґвалтуванні зірки "ПСЖ" Ашрафа Хакімі. Його справа поки що не дійшла до суду.

Натомість колишній футболіст "Барселони" Дані Алвес чекає у в'язниці вирок за аналогічним звинуваченням. Йому було відмовлено у праві виходу під заставу.

Найнезвичайнішим випадком є справа Тамари Піснолі, колишньої дружини футболіста збірної Італії Даніеле Де Россі. Її засудили до великого тюремного терміну за злочин, не характерний для дівчини.