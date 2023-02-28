Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Лидера "ПСЖ" обвиняют в серьезном преступлении: кто в центре скандала arrow

Лидера "ПСЖ" обвиняют в серьезном преступлении: кто в центре скандала

28 февраля 2023 09:45
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Ашраф Хакими предстанет перед судом в связи с серьезным обвинением
Известный футболист заманил к себе домой девушку
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Марокко и французского "ПСЖ" Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании. Предполагаемая жертва утверждает, что после случившегося была запугана футболистом и долго не решалась обратиться в полицию.

Марокканец отрицает обвинения, клуб пока сохраняет молчание, сообщает Le Parisien.

Читайте также:

24-летний Ашраф Хакими может пойти по стопам Дани Алвеса с той лишь разницей, что марокканец толком не успел ничего выиграть в футболе. Защитник обвиняется в изнасиловании и может предстать перед судом.

Ашраф Хакими

Детали скандала

Инцидент произошел 25 февраля 2023 года. Ровесница Ашрафа Хакими заявила на него в полицию. Она подала официальное заявление через несколько дней после случившегося и объяснила, что ей посоветовал сделать это сотрудник правоохранительных органов.

Полицейский, с которым разговаривала жертва, обратился к руководству. О деле узнали в прокуратуре, а вскоре детали произошедшего появились на страницах газет. 

Потерпевшая начала общаться с Хакими 16 января в социальных сетях. Спустя девять дней девушка отправилась в дом Ашрафа на такси, которое вызвал футболист. Потерпевшая утверждает, что игрок "ПСЖ" поцеловал ее в губы, затем поднял одежду и поцеловал в грудь. По словам девушки, она протестовала, но Хакими ее не слушал. После этого он совершил другие действия интимного характера. 

Вероятной жертве удалось освободиться от футболиста, оттолкнув его ногой. Затем она написала другу, который быстро за ней приехал. 

Ашраф Хакими женат, он воспитывает двоих детей.

Напомним, в "Шахтере" рассказали, когда и при каком условии Михаил Мудрик может вернуться в донецкую команду. 

Футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:50 В Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы в жилых кварталах, — Федоров

10:49 Россияне признали, что не собираются отстраивать Мариуполь, — Андрющенко

10:46 В Харьковской области депутат переоборудовал больницы под госпитали для оккупантов: детали от СБУ

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

10:32 Лидер "Динамо" готовится вернуться на поле: когда это произойдет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:29 Санкт-Петербург закрыл небо из-за "неопознанного объекта": что известно

10:28 Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

10:23 В рф объявили воздушную тревогу: в МЧС говорят о хакерской атаке на радио и телевидение

10:16 Эхо Второй мировой войны: в Одесской области будет слышен взрыв

10:08 Британия и ЕС заключили торговое соглашение по Северной Ирландии после Brexit

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Новина з відео

15:45 Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 10:50

В Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы в жилых кварталах, — Федоров

None 28 Февраль 10:27

В Харьковской области депутат переоборудовал больницы под госпитали для оккупантов: детали от СБУ

None 28 Февраль 10:41

Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

None 28 Февраль 10:32

Лидер "Динамо" готовится вернуться на поле: когда это произойдет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB