Ашраф Хакими предстанет перед судом в связи с серьезным обвинением

Известный футболист заманил к себе домой девушку

Защитник сборной Марокко и французского "ПСЖ" Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании. Предполагаемая жертва утверждает, что после случившегося была запугана футболистом и долго не решалась обратиться в полицию.

Марокканец отрицает обвинения, клуб пока сохраняет молчание, сообщает Le Parisien.

24-летний Ашраф Хакими может пойти по стопам Дани Алвеса с той лишь разницей, что марокканец толком не успел ничего выиграть в футболе. Защитник обвиняется в изнасиловании и может предстать перед судом.

Детали скандала

Инцидент произошел 25 февраля 2023 года. Ровесница Ашрафа Хакими заявила на него в полицию. Она подала официальное заявление через несколько дней после случившегося и объяснила, что ей посоветовал сделать это сотрудник правоохранительных органов.

Полицейский, с которым разговаривала жертва, обратился к руководству. О деле узнали в прокуратуре, а вскоре детали произошедшего появились на страницах газет.

Потерпевшая начала общаться с Хакими 16 января в социальных сетях. Спустя девять дней девушка отправилась в дом Ашрафа на такси, которое вызвал футболист. Потерпевшая утверждает, что игрок "ПСЖ" поцеловал ее в губы, затем поднял одежду и поцеловал в грудь. По словам девушки, она протестовала, но Хакими ее не слушал. После этого он совершил другие действия интимного характера.

Вероятной жертве удалось освободиться от футболиста, оттолкнув его ногой. Затем она написала другу, который быстро за ней приехал.

Ашраф Хакими женат, он воспитывает двоих детей.

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