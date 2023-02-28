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Лідера "ПСЖ" звинувачують у серйозному злочині: хто у центрі скандалу

28 лютого 2023 09:45
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ашраф Хакімі постане перед судом у зв'язку із серйозним звинуваченням
Відомий футболіст заманив додому дівчину
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Марокко та французького "ПСЖ" Ашраф Хакімі звинувачується у зґвалтуванні. Передбачувана жертва стверджує, що після того, що сталося, була залякана футболістом і довго не наважувалася звернутися до поліції.

Марокканець заперечує звинувачення, клуб поки що зберігає мовчання, повідомляє Le Parisien.

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24-річний Ашраф Хакімі може піти стопами Дані Алвеса з тією лише різницею, що марокканець до ладу не встиг нічого виграти у футболі. Захисника звинувачують у зґвалтуванні й можуть постати перед судом.

Ашраф Хакімі

Деталі скандалу

Інцидент стався 25 лютого 2023 року. Ровесниця Ашрафа Хакімі заявила на нього в поліцію. Вона подала офіційну заяву за кілька днів після того, що сталося, і пояснила, що їй порадив зробити це співробітник правоохоронних органів.

Поліцейський, з яким розмовляла жертва, звернувся до керівництва. Про справу дізналися в прокуратурі, а незабаром деталі події з'явилися на сторінках газет.

Потерпіла почала спілкуватися з Хакімі 16 січня у соціальних мережах. Через дев'ять днів дівчина поїхала до будинку Ашрафа на таксі, яке викликав футболіст. Потерпіла стверджує, що гравець "ПСЖ" поцілував її у губи, потім підняв одяг та поцілував у груди. За словами дівчини, вона протестувала, але Хакімі її не слухав. Після цього він зробив інші дії інтимного характеру.

Імовірній жертві вдалося звільнитися від футболіста, відштовхнувши його ногою. Потім вона написала другові, який швидко по неї приїхав.

Ашраф Хакімі одружений, він виховує двох дітей.

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