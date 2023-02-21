Дани Алвес останется в тюрьме — решение суда

Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
Бывший защитник сборная Бразилии Дани Алвес не сможет выйти из тюрьмы под залог. Адвокаты игрока подали соответсвующее прошение, но оно было отклонено судом.
Ветеран останется в тюрьме как минимум до конца расследование по делу об изнасиловании, сообщает Sport.
-
Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание путина, — Салливан
-
Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
-
Санкции сказались на экспорте российской мебели: на сколько упал доход
-
"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
-
Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
-
Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
-
В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
-
Фонд Вадима Столара передал ВСУ вторую систему обнаружения дронов, чтобы в паре они работали эффективнее
39-летний Дани Алвес не сможет выйти из каталонской тюрьмы в ближайшие месяцы. Суд Барселоны отклонил соответствующее прошение адвокатов бразильского футболиста. Вышло постановление, согласно которому Дани Алвес останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.
О чем просил Дани Алвес?
Адвокаты Дани Алвеса добивались замены тюремного заключение другими ограничительными мерами. В частности, речь шла об использования электронного браслета слежения, изъятия паспорта и подписки о невыезде. Бразилец был готов каждый день отмечаться в суде, однако ни одно из этих прошений не было удовлетворено.
Суд по делу об изнасиловании, в котором Дани Алвес является главным обвиняемым, продолжается. Бывшему футболисту грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.
Дани Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола. До конца прошлого года его репутация была практически кристально чистой. Он успел поиграть в составе "Севильи", "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и других клубов. Последней командой защитника стал мексиканский "Пумас", который расторг с ним контракт после обвинения игрока в изнасиловании. Супруга футболиста подала на развод.
Напомним, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.
Гражданская жена лидера сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заинтриговала болельщиков футболиста. Она намекнула на переезд в другой город.