Дани Алвес останется в тюрьме — решение суда

Бразилец останется в тюрьме до конца следствия по своему делу

Бывший защитник сборная Бразилии Дани Алвес не сможет выйти из тюрьмы под залог. Адвокаты игрока подали соответсвующее прошение, но оно было отклонено судом.

Ветеран останется в тюрьме как минимум до конца расследование по делу об изнасиловании, сообщает Sport.

39-летний Дани Алвес не сможет выйти из каталонской тюрьмы в ближайшие месяцы. Суд Барселоны отклонил соответствующее прошение адвокатов бразильского футболиста. Вышло постановление, согласно которому Дани Алвес останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.

О чем просил Дани Алвес?

Адвокаты Дани Алвеса добивались замены тюремного заключение другими ограничительными мерами. В частности, речь шла об использования электронного браслета слежения, изъятия паспорта и подписки о невыезде. Бразилец был готов каждый день отмечаться в суде, однако ни одно из этих прошений не было удовлетворено.

Суд по делу об изнасиловании, в котором Дани Алвес является главным обвиняемым, продолжается. Бывшему футболисту грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.

Дани Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола. До конца прошлого года его репутация была практически кристально чистой. Он успел поиграть в составе "Севильи", "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса" и других клубов. Последней командой защитника стал мексиканский "Пумас", который расторг с ним контракт после обвинения игрока в изнасиловании. Супруга футболиста подала на развод.

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