Дані Алвес залишиться у в'язниці — рішення суду

Бразилець залишиться у в'язниці до кінця слідства у своїй справі

Колишній захисник збірної Бразилії Дані Алвес не зможе вийти із в'язниці під заставу. Адвокати гравця подали відповідне прохання, але його було відхилено судом.

Ветеран залишиться у в'язниці щонайменше до кінця розслідування у справі про зґвалтування, повідомляє Sport.

39-річний Дані Алвес не зможе вийти з каталонської в'язниці у найближчі місяці. Суд Барселони відхилив відповідне прохання адвокатів бразильського футболіста. Вийшла ухвала, згідно з якою Дані Алвес залишиться в камері попереднього ув'язнення до засідання у справі про зґвалтування.

Про що просив Дані Алвес?

Адвокати Дані Алвеса домагалися заміни ув'язнення іншими обмежувальними заходами. Зокрема, йшлося про використання електронного браслета стеження, вилучення паспорта та підписки про невиїзд. Бразилець був готовий щодня відзначатись у суді, проте жодне з цих прохань не було задоволене.

Суд у справі про зґвалтування, в якому Дані Алвес є головним обвинуваченим, продовжується. Колишньому футболістові загрожує до 12 років ув'язнення. Дата проведення засідання у цій справі невідома.

Дані Алвес є найтитулованішим гравцем в історії футболу. До кінця минулого року його репутація була практично кришталево чистою. Він встиг пограти у складі "Севільї", "Барселони", "ПСЖ", "Ювентуса" та інших клубів. Останньою командою захисника став мексиканський "Пумас", який розірвав із ним контракт після звинувачення гравця у зґвалтуванні. Дружина футболіста подала на розлучення.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.

Громадянська дружина лідера збірної Португалії та клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду заінтригувала вболівальників футболіста. Вона натякнула на переїзд до іншого міста.