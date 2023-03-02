Марсель Руслана Маліновського вибув із Кубка Франції у серії пенальті

"Марсель" Руслана Маліновського несподівано вибув із Кубка Франції
Французький "Марсель" у драматичному поєдинку поступився скромному "Аннесі" у чвертьфіналі Кубка Франції. Руслан Маліновський провів на полі 67 хвилин.
"Олімпік" невдало зіграв удома на "Велодромі" проти номінально слабшого суперника, повідомляють Новини.LIVE.
-
Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро
-
Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW
-
Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею
-
Київське "Динамо" посилилося одразу двома футболістами: про кого йдеться
-
Весна прийшла: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
-
Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви
-
Тільки два дні: економісти розкрили секрет, коли найвигідніше купувати валюту
-
ЗСУ збили ворожий БпЛА "Орлан-10" та уразили район зосередження ворога, — Генштаб
-
"Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці
-
В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду сьогодні
Маліновський зіграв 67 хвилин
Увечері в середу, 1 березня, відбувся матч 1/4 Кубка Франції, в якому "Марсель" прийняв на "Велодромі" "Аннесі". Гості займають десяте місце у Лізі 2, а тому вважалися аутсайдером поєдинку. Минулого раунду турніру "Марсель" вибув "ПСЖ", експерти прогнозували чергову перемогу "Олімпіка".
Руслан Маліновський вийшов в основному складі "Марселя" і вже на четвертій хвилині відзначився неточним ударом. У середині тайму господарі поля вийшли вперед завдяки влучному удару Верету. Незабаром український півзахисник міг забити другий гол, але зі штрафного пробив у перекладину.
Le coup franc de Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 qui trouve la barre transversale 🥵🔵⚪️ (📽️ @aixoise130 ) #OMFCA #TeamOM pic.twitter.com/V1MDsqqalX— Infos OM (@InfosOM_) March 1, 2023
"Марсель" активно розпочав і другий тайм, створив низку моментів біля чужих воріт, але пропустив після контратаки гостей. За кілька хвилин "Олімпік" пропустив ще один м'яч після кутового біля своїх воріт.
Такий розвиток подій дезорієнтував "Марсель", але команда зуміла відігратися. Спочатку рефері призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою у штрафному майданчику "Аннесі". Кальєн відбив одинадцятиметровий удар у виконанні Алексіса Санчеса. Але незадовго до фінального свистка дебютант матчу Франсуа Режі гарним ударом приніс "Марселю" нічию.
"Аннесі" виграв уже другу серію пенальті у цьому розіграші Кубка Франції. Рахунок 7:6 на користь команди з Ліги 2, у складі "Марселя" одинадцятиметрові удари не реалізували Нуну Тавареш та Леонардо Балерді. У півфінал Кубка Франції, крім Аннесі, пробилися Ліон, Тулуза та Нант.
Статистика матчу
Кубок Франції, 1/4 фіналу
Марсель — Аннесі — 2:2 (за пенальті 6:7)
Голи: Верету, 29, Режі, 90+6 — Діон, 53, Муанга, 59
Нереалізований пенальті: Алексіс, 85 ("Марсель") — голкіпер
Нагадаємо, представник Ліги 1 Ашраф Хакімі з "ПСЖ" може постати перед судом. Ми підготували матеріал про спортсменів, які отримували реальні тюремні терміни.