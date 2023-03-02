Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Марсель" Руслана Маліновського несподівано вибув із Кубка Франції arrow

"Марсель" Руслана Маліновського несподівано вибув із Кубка Франції

2 березня 2023 06:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Марсель Руслана Маліновського вибув із Кубка Франції у серії пенальті
Український півзахисник запам'ятався ударом у перекладину
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "Марсель" у драматичному поєдинку поступився скромному "Аннесі" у чвертьфіналі Кубка Франції. Руслан Маліновський провів на полі 67 хвилин.

"Олімпік" невдало зіграв удома на "Велодромі" проти номінально слабшого суперника, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Маліновський зіграв 67 хвилин

Увечері в середу, 1 березня, відбувся матч 1/4 Кубка Франції, в якому "Марсель" прийняв на "Велодромі" "Аннесі". Гості займають десяте місце у Лізі 2, а тому вважалися аутсайдером поєдинку. Минулого раунду турніру "Марсель" вибув "ПСЖ", експерти прогнозували чергову перемогу "Олімпіка".

Руслан Маліновський вийшов в основному складі "Марселя" і вже на четвертій хвилині відзначився неточним ударом. У середині тайму господарі поля вийшли вперед завдяки влучному удару Верету. Незабаром український півзахисник міг забити другий гол, але зі штрафного пробив у перекладину.

"Марсель" активно розпочав і другий тайм, створив низку моментів біля чужих воріт, але пропустив після контратаки гостей. За кілька хвилин "Олімпік" пропустив ще один м'яч після кутового біля своїх воріт.

Такий розвиток подій дезорієнтував "Марсель", але команда зуміла відігратися. Спочатку рефері призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою у штрафному майданчику "Аннесі". Кальєн відбив одинадцятиметровий удар у виконанні Алексіса Санчеса. Але незадовго до фінального свистка дебютант матчу Франсуа Режі гарним ударом приніс "Марселю" нічию.

"Аннесі" виграв уже другу серію пенальті у цьому розіграші Кубка Франції. Рахунок 7:6 на користь команди з Ліги 2, у складі "Марселя" одинадцятиметрові удари не реалізували Нуну Тавареш та Леонардо Балерді. У півфінал Кубка Франції, крім Аннесі, пробилися Ліон, Тулуза та Нант.

Статистика матчу

Кубок Франції, 1/4 фіналу

Марсель — Аннесі — 2:2 (за пенальті 6:7)

Голи: Верету, 29, Режі, 90+6 — Діон, 53, Муанга, 59

Нереалізований пенальті: Алексіс, 85 ("Марсель") — голкіпер

Нагадаємо, представник Ліги 1 Ашраф Хакімі з "ПСЖ" може постати перед судом. Ми підготували матеріал про спортсменів, які отримували реальні тюремні терміни.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

07:51 ​​​​​​​Канада передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів

07:48 Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро

07:45 Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW

Ексклюзив

07:45 Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

07:32 Київське "Динамо" посилилося одразу двома футболістами: про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Весна прийшла: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

Новина з відео

07:25 ​​​​​​​Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви

07:23 Тільки два дні: економісти розкрили секрет, коли найвигідніше купувати валюту

07:13 ЗСУ збили ворожий БпЛА "Орлан-10" та уразили район зосередження ворога, — Генштаб

Новина з відео

07:10 "Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці

Новина з відео

07:25 ​​​​​​​Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви

Новина з відео

07:10 "Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці

Новина з відео

21:52 "Зиму пройдено, але робота триває": Зеленський провів енергетичну нараду

Новина з відео

21:45 Шляхом "Сватів" та "Слуги народу": які українські фільми доводять росіян до сказу

Новина з відео

21:35 У Криму пролунав потужний вибух: оприлюднено відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:20 "Запобігти. Врятувати. Допомогти.": одеські рятувальники провели навчальну акцію

Новина з відео

18:25 Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

18:14 Залишили "селфі на згадку" на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

Новина з відео

17:59 Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик

Ексклюзив

07:45 Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45 "Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20 Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50 "Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:31 Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34 Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

Актуальне по темі

None 2 Березень 07:51

​​​​​​​Канада передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів

None 2 Березень 08:00

Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро

None 2 Березень 07:45

Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW

None 1 Березень 23:18

Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB