Марсель Руслана Маліновського вибув із Кубка Франції у серії пенальті

Український півзахисник запам'ятався ударом у перекладину

Французький "Марсель" у драматичному поєдинку поступився скромному "Аннесі" у чвертьфіналі Кубка Франції. Руслан Маліновський провів на полі 67 хвилин.

"Олімпік" невдало зіграв удома на "Велодромі" проти номінально слабшого суперника, повідомляють Новини.LIVE.

Маліновський зіграв 67 хвилин

Увечері в середу, 1 березня, відбувся матч 1/4 Кубка Франції, в якому "Марсель" прийняв на "Велодромі" "Аннесі". Гості займають десяте місце у Лізі 2, а тому вважалися аутсайдером поєдинку. Минулого раунду турніру "Марсель" вибув "ПСЖ", експерти прогнозували чергову перемогу "Олімпіка".

Руслан Маліновський вийшов в основному складі "Марселя" і вже на четвертій хвилині відзначився неточним ударом. У середині тайму господарі поля вийшли вперед завдяки влучному удару Верету. Незабаром український півзахисник міг забити другий гол, але зі штрафного пробив у перекладину.

"Марсель" активно розпочав і другий тайм, створив низку моментів біля чужих воріт, але пропустив після контратаки гостей. За кілька хвилин "Олімпік" пропустив ще один м'яч після кутового біля своїх воріт.

Такий розвиток подій дезорієнтував "Марсель", але команда зуміла відігратися. Спочатку рефері призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою у штрафному майданчику "Аннесі". Кальєн відбив одинадцятиметровий удар у виконанні Алексіса Санчеса. Але незадовго до фінального свистка дебютант матчу Франсуа Режі гарним ударом приніс "Марселю" нічию.

"Аннесі" виграв уже другу серію пенальті у цьому розіграші Кубка Франції. Рахунок 7:6 на користь команди з Ліги 2, у складі "Марселя" одинадцятиметрові удари не реалізували Нуну Тавареш та Леонардо Балерді. У півфінал Кубка Франції, крім Аннесі, пробилися Ліон, Тулуза та Нант.

Статистика матчу

Кубок Франції, 1/4 фіналу

Марсель — Аннесі — 2:2 (за пенальті 6:7)

Голи: Верету, 29, Режі, 90+6 — Діон, 53, Муанга, 59

Нереалізований пенальті: Алексіс, 85 ("Марсель") — голкіпер

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