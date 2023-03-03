Формула-1 — топ три прогнози на сезон 2023

Одразу кілька пілотів претендуватимуть на перемогу у новому сезоні Ф-1

Початок нового сезону у Формулі-1 інтригує одразу з кількох причин. На перший погляд здається, що серед автогонщиків та їхніх команд немає конкуренції, але Максу Фестаппену не гарантовано третій поспіль титул.

Чого чекати у новому, довгоочікуваному сезоні від Ф-1? Портал Новини.LIVE ділиться своїми прогнозами.

Рекорди чемпіона

Тестові заїзди наштовхують на думку, що Ред Булл знову зіткнеться з відсутністю конкуренції. Австрійська команда покращила боліди порівняно з минулим сезоном, хоч здавалося, що це просто неможливо. Вдосконаленню немає меж, і Максу Ферстаппену запропонований чудовий варіант нового боліда, на якому можна встановити нове вражаюче досягнення.

П'ятнадцять перемог не здається межею, яка залишиться недосяжною хоча б кілька років. Потужність болідів "Ред Булл" дозволить нідерландському автогоннику перевершити власне досягнення. Якщо Макс зможе одразу здобути кілька перемог у Бахрейні, Саудівській Аравії, Австралії чи Азербайджані, він може надовго затриматися на п'єдесталі. У таких ситуаціях заведено стверджувати, що спортсмен може програти тільки самому собі. Однак у випадку із сезоном 2023 року у Формулі-1 це не так. Ферстаппен має сильних конкурентів. Вони хоч і виглядають андердогами, але нав'яжуть чемпіону боротьбу за новий титул. Нідерландець, напевно, виграє свій третій титул у кар'єрі, але далеко не факт, що це відбудеться цього року.

Новий шанс для Алонсо

Після виходу на пенсію Себастьяна Феттеля іспанець залишається одним із головних ветеранів Формули-1. І за сумісництвом одним із найталановитіших перегонників. У нього є недоліки, і головний з них полягає у невдачі при виборі команди. Буде не зайвим згадати, де виступав Алонсо після завоювання другого чемпіонського титулу у 2006 році:

2007 — "Макларен Мерседес"

2008-2009 — "Рено"

2010-2014 — "Феррарі"

2015-2017 — "Макларен Хонда"

2018 — "Макларен Рено"

2021-2022 — "Альпін".

Цьогорічний сезон 41-річний перегонник розпочне у "Альфа Ромео". Схоже, що цього разу іспанець вгадав із командою. Британська команда чудово відпрацювала тестові заїзди, Фернандо Алонсо був надійний та швидкий, як у свої найкращі роки.

Експерти всерйоз прогнозують, що британська "стайня" зможе нав'язати конкуренцію "Ред Буллу", а досвіду та навичок Алонсо вистачить для того, щоб здивувати Ферстаппена. Ризикнемо припустити, що іспанський пілот неодноразово зійде на подіум цього сезону.

Гамільтон виглядає стомленим

Ось уже два роки досвідчений британський перегонник не може втрутитися у боротьбу за чемпіонський титул. Сам Льюїс та керівництво "Мерседеса" наголошують на взаємній повазі, проте останнім часом йому все складніше знаходити мотивацію для суперництва з конкурентами, які втекли на кілька кроків уперед.

Минулого сезону Льюїс Гамільтон вперше у кар'єрі жодного разу не піднявся на п'єдестал. Половину сезону він бився зі непокірним мотором і власним партнером Джорджем Расселом. Друга половина виявилася ще драматичнішою. Важко сказати, чи насправді залишилася у 38-річного пілота якась мотивація для участі в перегонах. Та й "Мерседесу" вигідніше перевести ветерана на почесну посаду представника компанії. Не виключено, що цей сезон буде останнім для кількох відомих пілотів, які ще нещодавно здавалися вічними. І Гамільтон у цьому списку. Перша третина сезону стане для Льюїса визначальною.

Нагадаємо, весняний графік Формули-1:

3-5 березня Гран-прі Бахрейну

17-19 березня Гран-прі Саудівської Аравії

31 березня-2 квітня Гран-прі Австралії

28-30 квітня Гран-прі Азербайджану

5-7 травня Гран-прі Майамі

19-21 травня Гран-прі Емілії-Романьї

26-28 травня Гран-прі Монако

Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.