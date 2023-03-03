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Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

3 березня 2023 18:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал обіграє Барселону у матчі-відповіді — причини
Нова зустріч з мадридцями не віщує каталонцям нічого доброго
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках першого півфіналу Кубка Іспанії відбулося вже третє "Ель Класіко" у сезоні 2022/2023. Команда Хаві знову обіграла підопічних Карло Анчелотті. Це друга поспіль перемога "Барселони" над "Реалом".

Однак мадридці залишаються фаворитом протистояння напередодні поєдинку у відповідь, повідомляють Новини.LIVE.

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Серія невдалих факторів призвела до того, що каталонці зіграли на "Сантьяго Бернабеу" набагато гірше, ніж можуть і вміють. І головною проблемою "Барселони" стало кадрове питання.

Травми та дискваліфікації

Остання втрата каталонського клубу сталася у день матчу. Захисник Андрес Крістенсен, який чудово вписався у гру команди, травмувався незадовго до гри з "Реалом" та вибув з ладу. Вистачало інших втрат: не змогли вийти на поле Педрі, Левандовський, Дембеле.

Хаві довелося випускати в атаку Рафінью, що рідко забивають (його навіть не викликали до збірної Бразилії на товариські матчі) і Феррана Торреса, а також номінального хавбека Гаві. Ансу Фаті залишився на лаві запасних, його стан ще гірший.

"Барселона" свідомо віддала ініціативу супернику, зігравши у стилі аутсайдерів Прімери. З цього приводу "Кадіс" вже пожартував у Twitter, вийшло досить кумедно.

Twitter Кадіса

Каталонці пішли в глуху оборону, але при цьому нав'язали супернику боротьбу та зуміли змусити "Реал" помилитися. В епізоді з єдиним голом погано зіграли одразу кілька мадридських футболістів. Після перерви господарі поля домінували, але їхні атаки були позбавлені звичної гостроти. "Барселона" взагалі грала за рахунком і була щаслива своєму досягненню. Виграли не "завдяки", а "всупереч".

Реал - Барселона

Статистика матчів "Барселони"

Показники Хаві погіршуються. До матчу з "Реалом" каталонці програли два поєдинки поспіль, причому "Барса" по черзі провалила по тайму у протистоянні з "Манчестер Юнайтед" (1:2) та скромнішою "Альмерією" (0:1).

У Прімері "синьо-гранатові" справді майже не пропускають голи, але при цьому команда почала дедалі менше забивати. Зменшилася результативність Левандовського. До паузи на Кубок Світу-2022 Роберт був у чудовій формі й щоразу засмучував воротарів. У першій половині сезону він забив 13 голів у Ла Лізі, у другій поки що зумів відзначитися лише двічі.

Футболісти втрачають упевненість у власних силах. У матчі з "Реалом" вони володіли м'ячем лише 35%. Це антирекорд "Барселони" за останні 15 років. Для футбольної філософії каталонського клубу це катастрофа.

Реал - Барселона

Реваншизм "Реала"

Нинішнього сезону відбулося вже три "Ель Класіко". Спочатку мадридці обіграли каталонців у першому колі Прімери з рахунком 3:1, причому без жодних шансів для команди Хаві. У фіналі Суперкубка Іспанії наставник "Барселони" тактично переграв Карло Анчелотті, і вже каталонці виграли у "Реала" з рахунком 3:1. Третя зустріч відбулася у першому півфіналі Кубка Іспанії, результат відомий.

Нема потреби стверджувати, що на матч у відповідь "Реал" налаштується іншим чином. Мадридцям і так вистачить спортивної агресії, щоб не помітити виїзний статус зустрічі. "Бланкос" сильно відстали від "Барселони" у турнірній таблиці Прімери й, можливо, "вимикаються" з боротьби в цьому турнірі (хоча каталонці самі можуть "вручити" супернику титул). Команда Анчелотті прагне знову виграти Лігу чемпіонів, яка вже практично стала для "Реала" "домашнім турніром". Але й від Кубка Іспанії мадридці не відмовляться.

Вінісіус проти Френкі Де Йонга

Ентузіазм, з яким Вінісіус боровся з Френкі Де Йонгом у першому півфіналі Кубка Короля, є трейлером поєдинку у відповідь. Тер Штегену буде важко. І не факт, що команди дограють матч у повних складах. Але важливо не забувати, що перед півфіналом Кубка Іспанії суперники зустрінуться у матчі другого кола чемпіонату. Напруження пристрастей тільки зростатиме.

Нагадаємо, стартує новий сезон чемпіонату світу з кільцевих перегонів Формула-1. Ми зібрали разом усі інтриги майбутнього турніру та розповіли, від кого варто чекати на перемогу.

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