Адріана Ліма у центрі скандалу через ФІФА — причини критики

Колишній супермоделі згадали старий вислів

Колишню бразильську супермодель Адріана Ліму нещодавно було призначено послом уболівальників Міжнародної Федерації футболу. Ініціатива виявилася скандальною.

Розповідаємо про ідею ФІФА та причини її провалу у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

Логіка ФІФА

Влітку цього року відбудеться жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу. Турнір відбудеться в Австралії та Новій Зеландії. Більшість уболівальників мають убогі уявлення про жіночий футбол, хоча це досить велика індустрія з позитивною динамікою розвитку та чудовими спортсменками.

Ідея залучення додаткової уваги до жіночого футболу сама по собі гарна. Можна навіть зрозуміти логіку ФІФА запросити на посаду посла знаменитість. Більшість чоловіків знають Адріану Ліму, яку колись називали однією з найпривабливіших дівчат планети.

Однак у ФІФА, як завжди, вирішили піти легким шляхом. Замість призначити на цю посаду когось із всесвітньо відомих футболісток, Федерація звернулася за допомогою до призабутої колишньої моделі, яка практично не асоціюється з футболом. Тільки її віддані вболівальники знають, що Адріана вважається вболівальницею італійського клубу "Інтера" ще з того часу, як у його складі виступав бразилець Роналдо.

"Якщо йдеться про просування чоловічих турнірів, на постерах з'являється Кріштіану Роналду, в рекламі — Ліонель Мессі або Кіліан Мбаппе. Але для популяризації жіночого футболу вирішили обрати супермодель. Навіщо, якщо можна було запросити Меган Рапіно чи Сем Керр? Будь-яку спортсменку, яка заслужила міжнародне визнання завдяки своєму вкладу в цей вид спорту", — запитала глава Women Sport Australia Джен Дормен.

Причини скандалу

Справедлива образа представниць жіночого футболу на рішення ФІФА стала лише однією із проблем. Другою складовою провалу виявилися давні висловлювання Адріани Ліми на теми, які в суспільстві або табуйовані, або вимагають чіткої відповіді.

Ще 2006-го року Адріана Ліма назвала аборти "злочином". Тоді їй це здалося сміливим висловом, але зараз ті слова можуть поставити пляму на репутації колишньої моделі. Зараз на тлі загального невдоволення призначенням бразилійки їй згадали той старий вислів. Віддуватися довелося пресаташе моделі, яка запевнила, що за останні роки Адріана Ліма багато чого переосмислила в житті. Тепер вона зовсім інакше стосується й абортів, і навіть руху ЛГБТ.

Що буде далі?

Пошук простих рішень свідчить про те, що у ФІФА нічого не змінилося з часів корупційного скандалу та усунення Зеппа Блаттера. Популізм пронизує багато ініціатив Федерації, і зв'язку з уболівальниками у неї досі немає. Як і розуміння того, що необхідно жіночому футболу.

Адріана Ліма вже вручила нагороду вболівальникам збірної Аргентини за їхню поведінку під час Кубка Світу-2022 у Катарі. Вона буде куратором фестивалю для фанатів під час жіночого чемпіонату світу-2023. Що це дасть футболу? Велике питання. Втім, дії ФІФА все частіше викликають песимізм і все рідше — віру в те, що футбол має майбутнє.

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