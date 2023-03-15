Промоутер Усика опозорил Тайсона Фьюри на весь спортивный мир

Британский тяжеловес до сих пор не подтвердил бой с Александром Усиком

Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Промоутер чемпиона мира по боксу в интервью iFL TV рассказал о том, что британец демонстрирует неуважение и к сопернику, и к болельщикам.

На прошлой неделе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что вскоре даст согласие на проведения боя с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Это произошло только после предложения украинца разделить гонорар за поединок так, чтобы британец получил большую часть средств.

"Для Фьюри важны только деньги"

Однако после этого британец снова перестал отвечать на сообщение украинской команды, а затем и вовсе сделал провокационное заявление о возможном отказе от боя и поиске нового соперника. Промоутер Александр Красюк раскритиковал Тайсона Фьюри за это решение.

"Я не знаю, что имел в виду Тайсон Фьюри и какой у него план. С кем он будет драться? С Джейком Полом? С Дереком Чисорой? Это проблема. Это неуважение к его фанатам. Они сделали его известным, богатым и популярным. Он знаменитость, звезда только благодаря его фанатам. В какой-то момент ты должен платить по счетам, вернуться с чем-то. Выразить благодарность болельщикам, вернуть им долг.

Это бой, которого ждут все в мире. Если деньги — это главное для тебя, когда этот поединок вот-вот состоится, если деньги — это причина срыва этого боя, то это большой позор. Это позор исторического масштаба", — заявил Александр Красюк.

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.

А главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал замену Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Между футболистом и наставником возникло недопонимание.