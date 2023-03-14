Бетербиев набросился на Усика из-за слов про российскую армию

Россиянин сообщил о готовности встретиться на ринге с украинцем

Российский боксер с канадским паспортом Артур Бетербиев нелестно отозвался о чемпионе Александре Усике. Поводом к грубому высказыванию спортсмена стало высказывание украинца о российском вторжении.

Бетербиев оскорбил Усика, но признал профессиональные качества Украины, сообщает "Ушатайка".

38-летний чемпион WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) поделился мнением о словах обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) о российском вторжении в Украину.

Ответ Бетербиева Усику

Бетербиев предположил, что мог бы выйти на ринг с Усиком, слова которого стали бы для россиянина дополнительной мотивацией. При этом Артур раскритиковал украинца, позволив себе нелицеприятные сравнения.

"У меня в любом случае была бы мотивация. Думаю, Усика можно понять, как врачи понимают больного. Они с пониманием относятся к больному, не осуждают. Боксерам тоже нужно делать какие-нибудь уступки.

Боксеры много пропускают по голове — тем более в сверхтяжелом весе. Нужно делать уступки, не обижаться на него, отнестись к пониманию. Все-таки тяжелые удары в тяжелом весе", — заявил Артур Бетербиев.

Бой украинца и россиянина

Россиянин не стал бы думать о словах оппонента перед боем с ним. Он считает, что это мешает сосредоточиться на действиях в ринге.

"Это может измотать и загрузить меня. Такие вещи не должны тебя дергать. Я бы отсекал это, постарался хорошо проделать свою работу, а потом уже можно и поговорить", — объяснил Артур Бетербиев.

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук погиб, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.

В сезон 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.