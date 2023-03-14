Легкоатлет Роман Полищук погиб под Бахмутом
Известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении.
Прыгун в длину погиб под Бахмутом, сообщает Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в Instagram.
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Что известно о Романе Полищуке?
Роман Полищук занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт. Он отложил спортивную карьеру и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с первых дней полномасштабного военного вторжения российских интервентов.
"Ужасные потери, болезненные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим", — гласит эмоциональное сообщение ФЛАУ.
Роман Полищук служил в 206 батальоне 241 бригады. Он стал еще одним украинским спортсменом, жизнь которого оборвала начала российскими оккупантами война.
Напомним, несколько дней назад на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.