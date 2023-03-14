Легкоатлет Роман Поліщук загинув під Бахмутом
Відомий український легкоатлет Роман Поліщук пожертвував життям, стримуючи російських окупантів на донецькому напрямку.
Стрибок у довжину загинув під Бахмутом, повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) в Instagram.
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Що відомо про Романа Поліщука?
Роман Поліщук займався стрибками у довжину та був вихованцем тренера Ірини Пустовойт. Він відклав спортивну кар'єру та вступив до лав Збройних Сил України (ЗСУ) з перших днів повномасштабного військового вторгнення російських інтервентів.
"Жахливі втрати, хворобливі втрати. Наше завдання їх не допускати. Вшануємо пам'ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Тому що якщо не вони, то ніхто. Слава герою. Слава Україні. Помстимось", — говорить емоційне повідомлення ФЛАУ.
Роман Поліщук служив у 206 батальйоні 241 бригади. Він став ще одним українським спортсменом, життя якого обірвала почала російськими окупантами війна.
Нагадаємо, кілька днів тому на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямі.