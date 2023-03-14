Кто победит у украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23 — прогноз экспертов

Сразу несколько команд УПЛ претендуют на чемпионский титул в этом сезоне

Сезон 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Позади семнадцать туров, хотя у некоторых команд еще есть по матчу в запасе.

Самое время спрогнозировать дальнейшее развитие борьбы за чемпионство в специальном материале портала Новини.LIVE.

СК "Днепр-1" встретил экватор первенства в качестве лидера турнирной таблицы с неплохим гандикапом. Начало второй половины сезона вывело на первую строчку донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо" установило несколько антирекордов на старте сезона, но постепенно поднимается наверх. Но команде Мирчи Луческу рано думать о титуле — надо обойти хотя бы луганскую "Зарю".

У кого наилучшие шансы стать чемпионом Украины по итогам текущего сезона?

"Шахтер": шанс на защиту титула

"Горняки" стали чемпионами Украины по итогам прошлого сезона. Это решение было техническим. Все соревнования в стране были остановлены из-за полномасштабного российского вторжения. На тот момент "Шахтер" лидировал в турнирной таблице, опережая "Динамо" всего на два очка.

В сезоне 2022/2023 создается ощущение, что "горняки" выступают более уверенно, чем их вечный соперник. Несмотря на уход бразильских и других легионеров, "Шахтер" остался последним представителем Украины в еврокубках. А недавно команда Игора Йовичевича смогла вернуться на первое место в турнирной таблице, после чего быстро довела преимущество над ближайшим преследователем до трех очков. И кажется, что это еще не предел.

Нынешний "Шахтер" — играющая команда, слаженный механизм, у которого есть тренерский план на любой вариант развития событий на поле. Эта команда может добиться еще большего прогресса, ее потенциал не исчерпан. "Горняки" — наиболее вероятный претендент на чемпионский титул.

График ближайших матчей "Шахтера"

16.03 "Фейеноорд" — "Шахтер"

19.03 "Шахтер" — "Рух"

01.04. "Черноморец" — "Шахтер"

08.04 "Шахтер" — "Металлист"

15.04 "Шахтер" — "Львов"

22.04 "Динамо" — "Шахтер"

"Днепр-1": упущенная возможность

Команда очень уверенно начала сезон, сразу же обозначив претензии на чемпионский титул. Разгромив "Динамо" в первом же туре, подопечные Александра Кучера постепенно вышли на первое место и завершили первую часть сезона на вершине таблицы.

Сказка продлилась достаточно долго. Подопечные Кучера встретили 2023 год в качестве лидера турнирной таблицы, вышли в весеннюю стадию Кубка Конфедераций. Но длительная пауза в сезоне, отсутствие опыта борьбы за чемпионство и ряд других факторов привели к осечкам в ряде февральских и мартовских поединков. "Днепр-1" уже второй, и нет причин предположить, что команда сможет вернуть лидерство.

График ближайших матчей "Днепра-1"

18.03 "Верес" — "Днепр-1"

01.04 "Металлист 1925" — "Днепр-1"

08.01 "Днепр-1" — "Львов"

15.04 "Заря" — "Днепр-1"

22.04 "Днепр-1" — "Рух"

29.04 "Ингулец" — "Днепр-1"

"Динамо" падение ускорилось

Этот украинский топ-клуб демонстрирует наибольший регресс за последний год. События в Украине сильно повлияли на "бело-синих". Речь даже не в результатах.

Клуб продолжают покидать футболисты, которые были важной частью командного механизма времен первого сезона Мирчи Луческу в Киеве. Месяц назад ушли Кендзера, Цыганков и Забарный. Шапаренко вернется в строй только в начале мая, Буяльский пропустит ближайший поединок из-за дисквалификации. С одной стороны, "Динамо" отстает от первого места на шесть очков. Но для начала киевлянам надо хотя бы "подвинуть" "Зарю" с третьей строчки. И совсем не факт, что получится это сделать.

График ближайших матчей "Динамо"

18.03 "Динамо" — "Заря"

01.04 "Львов" — "Динамо"

08.04 "Динамо" — "Минай"

15.04 "Рух" — "Динамо"

22.04 "Динамо" — "Шахтер"

29.04 "Металлист" — "Динамо"

Напомним, каждый день украинские защитники жертвуют собой ради того, чтобы в стране продолжалась жизнь. Среди воинов есть и бывшие спортсмены. Известный украинский легкоатлет Роман Полищук погиб, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.