Тренер Динамо Луческу не розраховує на Шапаренка через травму

Тренер "Динамо" Луческу не рассчитывает на Шапаренко из-за травмы
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы колена.
Ближайшие недели Мирча Луческу не сможет выпустить на поле лидера команды, сообщил футбольный журналист Виктор Вацко.
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24-летний Николай Шапаренко до сих пор недоступен для "Динамо". Причиной является повреждение колена, которое полузащитник получил еще в сентябре в матче Лиги Европы с турецким "Фенербахче".
Когда Шапаренко выйдет на поле?
В "Динамо" не хотят форсировать сроки лечение Шапаренко, чтобы снизить риск рецидива травмы. Футболист реабилитацию в бельгийском Антверпене. Он уже приступил к индивидуальным тренировкам с мячом.
К середине апреля Николай Шапаренко должен вернуться к полноценным тренировкам в общей группе футболистов "Динамо". Ему потребуется время для того, чтобы набрать форму. На поле полузащитник сможет выйти в начале мая.
У Шапаренко еще будет возможность помочь "Динамо" в завершающей части текущего сезона украинской Премьер-лиги. Но ближайшие матчи киевляне проведут без лидера средней линии.
Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.
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