Тренер Динамо Луческу не розраховує на Шапаренка через травму

Николай Шапаренко будет восстанавливаться от последствий травмы еще несколько месяцев

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы колена.

Ближайшие недели Мирча Луческу не сможет выпустить на поле лидера команды, сообщил футбольный журналист Виктор Вацко.

24-летний Николай Шапаренко до сих пор недоступен для "Динамо". Причиной является повреждение колена, которое полузащитник получил еще в сентябре в матче Лиги Европы с турецким "Фенербахче".

Когда Шапаренко выйдет на поле?

В "Динамо" не хотят форсировать сроки лечение Шапаренко, чтобы снизить риск рецидива травмы. Футболист реабилитацию в бельгийском Антверпене. Он уже приступил к индивидуальным тренировкам с мячом.

К середине апреля Николай Шапаренко должен вернуться к полноценным тренировкам в общей группе футболистов "Динамо". Ему потребуется время для того, чтобы набрать форму. На поле полузащитник сможет выйти в начале мая.

У Шапаренко еще будет возможность помочь "Динамо" в завершающей части текущего сезона украинской Премьер-лиги. Но ближайшие матчи киевляне проведут без лидера средней линии.

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.

Испанская "Жирона" приняла мадридский "Атлетико". Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков каталонской команды.