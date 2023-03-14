Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче с "Атлетико" arrow

Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче с "Атлетико"

14 марта 2023 07:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков Жироны в матче с Атлетико
Украинский полузащитник упустил несколько возможностей забить еще один гол за каталонскую команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 25 тура испанской Ла Лиги "Жирона" приняла мадридский "Атлетико". Гостям удалось вырвать победу в самом конце драматического поединка. 

Виктор Цыганков провел на поле почти всю встречу, сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

25-летний Виктор Цыганков участвовал практически во всех атаках "Жироны" в поединке против "Атлетико". Украинец провел на поле 87 минут. Вскоре после его замены мадридцы забили единственный гол в матче усилиями Альваро Мораты. 

Как сыграл Цыганков

Каталонцы в этом поединке упустили несколько возможностей для того, чтобы забить гол. Голкипер Ян Облак часто спасал "Атлетико" и заслуженно стал лучшим футболистом противостояния. Он получил от аналитического портала WhoScored оценку 7,9. 

Виктор Цыганков против Атлетико

В составе "Жироны" сразу несколько футболистов получили высокий балл. Виктор Цыганков, Алейш Гарсия и Сантьяго Буэно заработали оценку 6,8. 

Украинский полузащитник сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе — две ключевые. Цыганков нанес один удар в створ ворот, провел одну удачную обводку, заработал один фол и дважды успешно сыграл на перехвате. 

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом. 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:11 ​​Более ста депутатов Европарламента предлагают ввести налог на богатство

10:03 Италия обвинила ПВК "Вагнер" в активизации миграции из стран Африки

09:48 Австралия, Британия и США договорились совместно строить новые атомные субмарины

09:43 Зеленский показал украинских добровольцев, которые храбро стали на защиту государства

09:39 Аннулируют ли загранпаспорта из-за ошибочной транслитерации: решение власти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:23 Губернатор Флориды заявил, что защита Украины от рф не является жизненно важным интересом США

09:21 ​​​Байден встретился с премьером Австралии: говорили об Украине и Китае

09:10 Известный итальянский тренер неожиданно завершил карьеру

09:06 Индексация пенсий в апреле: украинцам рассказали, как повысят выплаты

08:59 За сутки от российских обстрелов пострадало почти 20 мирных жителей Донбасса

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

Новина з відео

20:06 Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев

Новина з відео

18:02 Пограничники отбили штурм рф на Бахмутском направлении и взяли в плен "вагнеровца"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:28 В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

Новина з відео

16:57 Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек

Новина з відео

16:30 В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО

Новина з відео

12:57 Вышел первый трейлер новой "Русалочки" с темнокожей актрисой в главной роли

Новина з відео

12:31 Леди Гага бросилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023": тот шокировал певицу реакцией

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 10:11

​​Более ста депутатов Европарламента предлагают ввести налог на богатство

None 14 Март 10:04

Италия обвинила ПВК "Вагнер" в активизации миграции из стран Африки

None 14 Март 10:09

Австралия, Британия и США договорились совместно строить новые атомные субмарины

None 14 Март 10:07

Зеленский показал украинских добровольцев, которые храбро стали на защиту государства

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB