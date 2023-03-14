Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче с "Атлетико"

Украинский полузащитник упустил несколько возможностей забить еще один гол за каталонскую команду

В рамках 25 тура испанской Ла Лиги "Жирона" приняла мадридский "Атлетико". Гостям удалось вырвать победу в самом конце драматического поединка.

Виктор Цыганков провел на поле почти всю встречу, сообщают Новини.LIVE.

25-летний Виктор Цыганков участвовал практически во всех атаках "Жироны" в поединке против "Атлетико". Украинец провел на поле 87 минут. Вскоре после его замены мадридцы забили единственный гол в матче усилиями Альваро Мораты.

Как сыграл Цыганков

Каталонцы в этом поединке упустили несколько возможностей для того, чтобы забить гол. Голкипер Ян Облак часто спасал "Атлетико" и заслуженно стал лучшим футболистом противостояния. Он получил от аналитического портала WhoScored оценку 7,9.

В составе "Жироны" сразу несколько футболистов получили высокий балл. Виктор Цыганков, Алейш Гарсия и Сантьяго Буэно заработали оценку 6,8.

Украинский полузащитник сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе — две ключевые. Цыганков нанес один удар в створ ворот, провел одну удачную обводку, заработал один фол и дважды успешно сыграл на перехвате.

Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.