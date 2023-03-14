Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче с "Атлетико"
В рамках 25 тура испанской Ла Лиги "Жирона" приняла мадридский "Атлетико". Гостям удалось вырвать победу в самом конце драматического поединка.
Виктор Цыганков провел на поле почти всю встречу, сообщают Новини.LIVE.
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25-летний Виктор Цыганков участвовал практически во всех атаках "Жироны" в поединке против "Атлетико". Украинец провел на поле 87 минут. Вскоре после его замены мадридцы забили единственный гол в матче усилиями Альваро Мораты.
Как сыграл Цыганков
Каталонцы в этом поединке упустили несколько возможностей для того, чтобы забить гол. Голкипер Ян Облак часто спасал "Атлетико" и заслуженно стал лучшим футболистом противостояния. Он получил от аналитического портала WhoScored оценку 7,9.
В составе "Жироны" сразу несколько футболистов получили высокий балл. Виктор Цыганков, Алейш Гарсия и Сантьяго Буэно заработали оценку 6,8.
Украинский полузащитник сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе — две ключевые. Цыганков нанес один удар в створ ворот, провел одну удачную обводку, заработал один фол и дважды успешно сыграл на перехвате.
Напомним, известный украинский легкоатлет Роман Полищук пожертвовал жизнью, сдерживая российских оккупантов на донецком направлении под Бахмутом.