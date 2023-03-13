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"Виктор Цыганков поможет "Жироне" бороться за еврокубки", — тренер Мигель Анхель

13 марта 2023 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Виктор Цыганков поможет Жироне бороться за еврокубки — тренер Мигель Анхель
Украинский футболист оправдывает ожидания тренерского штаба каталонского клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанской "Жироны" Мигель Анхель прокомментировал подготовку своей команды к матчу 25 тура чемпионата Испании. 

Каталонской команде предстоит поединок с мадридским "Атлетико" на своем поле, напоминает Marca

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"Жирона" еще ни разу в своей истории не выигрывала у "Атлетико". Каталонцы семь раз встречались с мадридцами. Пять из этих встреч закончились вничью. Однако два последних поединка "Жирона" проиграла "матрасникам". 

Настрой на важный матч

Фаворитом очередного противостояния является команда Диего Симеоне. Однако каталонцы традиционно хорошо играют на стадионе "Монтиливи". Не факт, что "Атлетико" сможет увезти их Жироны три очка. 

"Мы готовимся к этому матчу как к любому другому поединку Примеры. Изучили соперника, приготовили свои варианты на каждое возможное развитие событий игры. Мы уверены в собственных силах и ждем поддержку болельщиков. Пусть "Жирону" считают аутсайдером — нам к этому не привыкать. Сыграем в свой футбол", — пообещал Мигель Анхель. 

Помощь Цыганкова

Тренер отметил хорошую форму своих футболистов. Он полностью доволен действиями полузащитника Виктора Цыганкова. Украинец в пяти матчах забил один гол и сделал три результативные передачи. 

"Я не ожидал, что Цыганков так быстро адаптируется в чемпионате Испании. Однако он с первых же матчей начал оправдывать ожидания. Это прекрасный футболист. Он поможет "Жироне" побороться за место в еврокубках. Это был бы прекрасный результат для нас", — рассказал тренер. 

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. 

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