Малиновский спас Марсель и стал одним из лучших игроков матча
В матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста.
Встреча завершилась обидной для хозяев поля ничьей со счетом 2:2, сообщают Новини.LIVE.
-
В Украине с ноября могут ввести новые штрафы для водителей
-
В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла окружающую среду: что ей угрожает
-
Украина стала третьим импортером оружия в мире
-
Супермодели в откровенных платьях, Шэрон Стоун в желтом: образы звезд на афтепати "Оскар-2023"
-
"Шахтер" предложил бесплатно транслировать матчи чемпионата Украины
-
СМИ узнали, что Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе
-
Сотни мигрантов пытаются прорваться в США из Мексики: какая причина
-
Взрывы в Одесской области: пиротехники уничтожат минометную мину
-
В Винницкой области СБУ задержала бежавшего в Приднестровье херсонского коллаборанта
-
Офис омбудсмена Украины сообщил о найденных детях во время войны на востоке Украины
Сложная игра для "Марселя"
Команда Игора Тудора повела в счете в начале второго тайма, а через некоторое время Алексис Санчес забил еще один гол за "Марсель". Однако гости отыграли в конце поединка благодаря дублю Аолу, который отличился с интервалом в минуту.
𝑵𝒛𝒂𝒎𝒃𝒆 𝒚𝒂 𝒎𝒖𝒌𝒊𝒆́ ! 🇨🇩✨ #OMRCSA pic.twitter.com/kCTpx5nPxc— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 12, 2023
Руслан Малиновский провел очередной хороший матч за "Марсель". Он провел на поле 81 минуту и нанес по воротам соперника три удара (из них два мимо). Также украинец сделал три удачные обводки, 54 касания мяча, отдал 22 точные передачи из 32 (69%), выиграл две верховые дуэли из четырех, заработал три фола, один раз вынес мяч и трижды его отобрал.
Оценки за матч
На 63-й минуте поединка на поле появился другой украинец. Эдуард Соболь появился на замену в составе "Страсбура". Он отыграл 28 минут. Футболист один раз нарушил правила, сделал 17 касаний мяча и отдал 15 точных передач из 15-ти (100%).
Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок в составе "Марселя" — 7,5. Столько же получил защитник Шансель Мбемба. Лучшим в составе хозяев поля признан Алексис Санчес — 8,2.
Эдуард Соболь стал одним из худших в составе "Страсбура" — 6,0. Лучшим игроком гостей признан автор дубля Жан-Эд Ахолу — 8,9.
Напомним, в минувшие выходные Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и оказал первое голевое действие за семь матчей в "Челси".