Малиновский спас Марсель и стал одним из лучших игроков матча

Руслан Малиновский помог "Марселю" избежать поражения

В матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста.

Встреча завершилась обидной для хозяев поля ничьей со счетом 2:2, сообщают Новини.LIVE.

Сложная игра для "Марселя"

Команда Игора Тудора повела в счете в начале второго тайма, а через некоторое время Алексис Санчес забил еще один гол за "Марсель". Однако гости отыграли в конце поединка благодаря дублю Аолу, который отличился с интервалом в минуту.

Руслан Малиновский провел очередной хороший матч за "Марсель". Он провел на поле 81 минуту и нанес по воротам соперника три удара (из них два мимо). Также украинец сделал три удачные обводки, 54 касания мяча, отдал 22 точные передачи из 32 (69%), выиграл две верховые дуэли из четырех, заработал три фола, один раз вынес мяч и трижды его отобрал.

Оценки за матч

На 63-й минуте поединка на поле появился другой украинец. Эдуард Соболь появился на замену в составе "Страсбура". Он отыграл 28 минут. Футболист один раз нарушил правила, сделал 17 касаний мяча и отдал 15 точных передач из 15-ти (100%).

Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок в составе "Марселя" — 7,5. Столько же получил защитник Шансель Мбемба. Лучшим в составе хозяев поля признан Алексис Санчес — 8,2.

Эдуард Соболь стал одним из худших в составе "Страсбура" — 6,0. Лучшим игроком гостей признан автор дубля Жан-Эд Ахолу — 8,9.

Напомним, в минувшие выходные Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и оказал первое голевое действие за семь матчей в "Челси".