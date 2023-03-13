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Победа Динамо над Днепром-1, Шахтер разбивает Кривбасс, Колос минимально одолел Рух

13 марта 2023 08:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Победа Динамо над Днепром-1, Шахтер разбивает Кривбасс, Колос минимально одолел Движение
В воскресенье в УПЛ сыграли еще четыре матча
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вторая часть 17-го тура украинской Премьер-лиги подарила битву претендентов на чемпионство, смену лидера и бенефис 19-летнего вратаря Ворсклы. Динамо сумели подарить первую строчку Шахтеру благодаря победе над Днепр-1, а Колос увозит 3 очка из Львова.

Подробности очередного тура УПЛ в материале Новини.LIVE.

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Единственный гол в матче Днепра и Динамо забил Буяльский на 33-й минуте. Началась атака после потери киевлян в своей половине. Днепр-1 настолько самоуверенно почувствовал себя, что Ванат сначала чуть не накрыл неожиданно вышедшего в воротах дебютанта УПЛ Рыбака, а Хайнер привез пас с правого фланга в центр. Буяльский мгновенно перехватил и наказал обводным ударом.

Во второй половине игры Динамо вышло продолжать играть в сосредоточенном стиле, тогда как соперники должны были раскрываться в поисках моментов у чужих ворот. Неплохую возможность получил Пеглоу в виде возможности пробить с левого фланга штрафной, но с близкого расстояния попал в защитника. Днепр-1 не смог поддержать надлежащий темп собственных атак, и в конце концов соперникам удалось сдвинуть игру с собственной половины.

После матча Буяльский в куртке выбежал эмоционально праздновать победу. Судья за это выписал ему красную карточку. Динамо набирает 33 очка, но остается на 4-м месте. СК Днепр-1, хоть только второй раз в сезоне уступает, с 36 баллами опускается на 2 строчку. Шахтер, разбивший Кривбасс, перехватил лидерство (39 пунктов).

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет в гостях у ровенского Вереса, а киевское Динамо будет принимать луганскую Зорю в не менее интересном противостоянии.

Днепр-1 — Динамо Киев 0:1

Гол: Буяльский, 41

Днепр-1: Рыбак — Хайнер (Пасич, 46), Адамюк, Сваток, Каплиенко (Амаш, 63) — Бабенко (Танчик, 81) — Гуцуляк (Подлепенец, 19), Пихалонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.

Динамо Киев: Нещерет — Караваев, Попов, Дячук, Овчаренко — Сидорчук — Бенито (Царенко, 58), Буяльский (Гармаш, 88), Лонвейк, Кабаев (Волошин, 88) — Ванат (Рамирес, 72).

Предупреждения: Бабенко, Бланко — Бенито, Лонвейк, Караваев

После финального свистка был удален Виталий Буяльский (Динамо Киев) (неспортивное поведение).

В матче Кривбасса и Шахтера все голы забивали после перерыва. "Горняки" смогли выйти вперед на 58 минуте. Прекрасный удар удался Георгию Судакову. Он из-за пределов штрафной пробил в левый верхний угол ворот.

На 80-й минуте Кевин Келси завершил прострел Судакова неплохим выстрелом точно в цель, а через 4 минуты точку в матче поставил Швед — 3:0.

А вот после матча было особенно гарячо на пресс-конференции. Вице-президент криворожцев Артем Гагарин спросил тренера Шахтера Игоря Йовичевича, считает ли он достойным послать вице-президента другого клуба, хорватский специалист извинился за этот инцидент и пообещал, что в будущем такое не повторится. После этого наставник Кривбасса Юрий Вернидуб поздравил горняков с победой и пожелал пройти Фейноорд, но в то же время посоветовал Шахтеру не жаловаться, что им тяжело.

Кривбасс — Шахтер 0:3

Гол: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

Кривбасс: Сарнавский — Стецьков (Дибанго, 87), Бескоровайный, Вернидуб, Якимец — Капич, Банада (Приходько, 88), Хомченовский, Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понедельник, 57) — Устименко (Дебелко, 6)

Шахтер: Трубин - Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля — Джурасек (Назарина, 71), Степаненко (Крисков, 60), Бондаренко (Очеретько, 89) — Судаков, Сикан (Келси, 60), Зубков (Швед, 71).

Предупреждение: Устименко, Капич.

Колос, идущий на 6-й позиции минимально переиграл Рух. В начале второго тайма опасный момент был у хозяев. Соломон-Отабор выкатил передачу на Таллеса, но потому не хватило точности, чтобы попасть точно под левую стойку.

А через 8 минут Колос выдал ответный момент. В центре внимания был навесивший на Безбородька Кравченко, но тот пробил в руки Панькиву. А победный мяч залетел на 64-й после неуверенной игры защитников хозяев. Автором гола стал Ореховский.

Движение — Колосс 0:1

Голы: Ореховский, 64

Рух: Паньков — Роман, Дидык, Слюбик, Лях — Слесарь, Длинный — Соломон-Отабор, Таллес (Притула, 68), Альваренга (Мысик, 68) — Карабин (Рунич, 81).

Колосс: Волынец — Кравченко (Золотов, 76), Чоботенко, Гончаренко, Емец — Смирный, Богданов (Великан, 85) — Болбат, Ореховский, Безбородько (Попов, 89) — Исаенко (Милько, 85).

Предупреждения: Кравченко, Безбородько, Болбат, Дидык

В матче Верес — Ворскла снова мастерство отражения пенальти продемонстрировал молодой вратарь Павел Исенко. Он потянул два фантастических 11-метровых и помог своей команде спасти ничью в Ровно. Сначала помешал отличиться Дмитрию Клецу, а затем отразил пенальти от Семена Вовченко.

Верес — Ворскла 2:2

Голы: Кравец (АГ), 48, Гайдучик, 60 - Сефери, 25, 85

Вереск: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Клец, Кучеров, Дахновский (Близниченко, 79), С.Шарай (Лебеденко, 75), Пасич (В.Шарай, 82) — Гайдучик (Чеснаков, 75).

Ворскла: Исенко — Кравец, Пердута, Фелипе (Челядин, 71), Скляр (Кане, 71), Чеснаков — Юрченко, Павлюк (Черныш, 71), Хрипчук –— Степанюк, Сефери.

Предупреждения: Балан, Кравец, Павлюк, Скляр, Фелипе, Курко, Юрченко, Клец.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и оказал первое голевое действие за 7 матчей в "Челси". Он получил средний балл от WhoScored, слова поддержки от тренера, но в соцсетях "охота на Джеймса Бонда" продолжаются.

 

 

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