Мудрик віддав перший гольовий пас за Челсі

Був близький до гола, але записав на свій рахунок асист

Український вінгер Михайло Мудрик нарешті з’явився у стартовому складі лондонського "Челсі" в матчі АПЛ проти "Лестера" та може занести собі цей поєдинок в актив. Він був близький до взяття воріт, але врешті решт відзначився гольовою передачею.

Подробиці виступу українця в матеріалі Новини.LIVE.

Ще перед матчем тренер лондонців Грем Поттер підбадьорював Мудрика в інтерв’ю та натякав, що може випустити його в основі. В підсумку так й вийшло, слова наставника пішли на користь футболісту.

Вже в першому таймі Мудрик розігнав атаку і віддав перед гольовий пас, але гол Фелікса було скасовано через офсайд.

Ще один офсайд завадив радіти вже самому українцю. На 75-й хвилині він отримав пас з глибини, вийшов віч-на-віч з воротарем та поцілив в дальній кут, але лайнсмен підняв прапорець.

А через 2 хвилини Михайло все ж таки відзначився першою результативною дією в складі "Челсі". Після передачі від Хаверца, він головою в дотик скинув під удар Ковичевічу й той зробив рахунок 1:3.

У підсумку українець отримав середній бал за матч від WhoScored – 6,9. Але головне для нього, що команда перемогла, піднялась на 10 сходинку та прокляття без результативних дій вдалося зняти.

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