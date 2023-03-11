Мудрик віддав перший гольовий пас за Челсі

Мудрик провів кращий матч за "Челсі": чим відзначився українець
Український вінгер Михайло Мудрик нарешті з’явився у стартовому складі лондонського "Челсі" в матчі АПЛ проти "Лестера" та може занести собі цей поєдинок в актив. Він був близький до взяття воріт, але врешті решт відзначився гольовою передачею.
Подробиці виступу українця в матеріалі Новини.LIVE.
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Ще перед матчем тренер лондонців Грем Поттер підбадьорював Мудрика в інтерв’ю та натякав, що може випустити його в основі. В підсумку так й вийшло, слова наставника пішли на користь футболісту.
Вже в першому таймі Мудрик розігнав атаку і віддав перед гольовий пас, але гол Фелікса було скасовано через офсайд.
Ще один офсайд завадив радіти вже самому українцю. На 75-й хвилині він отримав пас з глибини, вийшов віч-на-віч з воротарем та поцілив в дальній кут, але лайнсмен підняв прапорець.
А через 2 хвилини Михайло все ж таки відзначився першою результативною дією в складі "Челсі". Після передачі від Хаверца, він головою в дотик скинув під удар Ковичевічу й той зробив рахунок 1:3.
У підсумку українець отримав середній бал за матч від WhoScored – 6,9. Але головне для нього, що команда перемогла, піднялась на 10 сходинку та прокляття без результативних дій вдалося зняти.
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