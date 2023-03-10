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"Партнери вб’ють мене": Зінченко знову кращий гравець "Арсеналу"

10 березня 2023 23:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко став кращим гравцем Арсеналу в лютому
Вболівальники визнали українця кращим в складі "канонирів" вже вдвічі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Олександр Зінченко став найкращим гравцем “Арсеналу” у лютому за версією вболівальників. Українець набрав 49% голосів, випередивши Габріела Магальяеса та Букайо Сака. Це вже другий місяць поспіль, коли Зінченко отримує звання найкращого гравця клубу.

Про це повідомив офіційний сайт лондонського “Арсеналу”.

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Сам Зінченко в жартівливій формі подякував уболівальникам, які вдруге поспіль визнали його найкращим гравцем місяця у лондонському клубі.

"Привіт, друзі. Надіюсь у вас все добре. Дякую вам, що знову проголосували за мене у номінації за найкращого гравця "Арсеналу" місяця. Я знаю, що мої одноклубники вб'ють мене. Вони думають, що люди, які голосують за мене, не розбираються у футболі. Але забудьте про них. Давайте давити разом до кінця. Вперед, каноніри", – сказав Зінченко.

За місяць Олександр продемонстрував відмінну гру у захисті та створивши п'ять гольових моментів для своєї команди. Найбільш незабутнім моментом став його перший гол у Прем'єр-лізі, який він забив у матчі проти "Астон Вілли". Цей гол дозволив "Арсеналу" повернутися в гру і зрештою здобути перемогу.

Зінченко також виявив себе як надійний гравець в обороні, зробивши 329 вдалих передач. Завдяки його стійкості та наполегливості "Арсенал" зміг зберегти лідерство у турнірній таблиці.

Лондонський "Арсенал" не зумів перемогти в матчі ⅛ фіналу Ліги Європи у Лісабоні. Команда Артети зіграла на виїзді внічию із "Спортінгом". Олександр Зінченко з’явився в стартовому складі.

Незважаючи на те, що Девід Бекхем вже давно завершив кар’єру, відео за його участі досі потрапляють в різні ТОП-рейтинги. Щоправда, вже не на футбольному полі, а в нестандартних для нього умовах.

"Шахтар" і "Палмейрас" продовжують перемовини щодо можливого обміну гравцями, які раніше здавалося зайшли в тупик. Бразильці зацікавлені у трансфері Педріньйо, який зараз на правах оренди виступає за "Атлетіко Мінейро", а до України може поїхати перспективний Кевін.

 

 

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