Зінченко став кращим гравцем Арсеналу в лютому

Вболівальники визнали українця кращим в складі "канонирів" вже вдвічі

Олександр Зінченко став найкращим гравцем “Арсеналу” у лютому за версією вболівальників. Українець набрав 49% голосів, випередивши Габріела Магальяеса та Букайо Сака. Це вже другий місяць поспіль, коли Зінченко отримує звання найкращого гравця клубу.

Про це повідомив офіційний сайт лондонського “Арсеналу”.

Сам Зінченко в жартівливій формі подякував уболівальникам, які вдруге поспіль визнали його найкращим гравцем місяця у лондонському клубі.

"Привіт, друзі. Надіюсь у вас все добре. Дякую вам, що знову проголосували за мене у номінації за найкращого гравця "Арсеналу" місяця. Я знаю, що мої одноклубники вб'ють мене. Вони думають, що люди, які голосують за мене, не розбираються у футболі. Але забудьте про них. Давайте давити разом до кінця. Вперед, каноніри", – сказав Зінченко.

📥 (1) new message from your February Player of the Month pic.twitter.com/3ohe7KOEql — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

За місяць Олександр продемонстрував відмінну гру у захисті та створивши п'ять гольових моментів для своєї команди. Найбільш незабутнім моментом став його перший гол у Прем'єр-лізі, який він забив у матчі проти "Астон Вілли". Цей гол дозволив "Арсеналу" повернутися в гру і зрештою здобути перемогу.

🥁 Presenting our February Player of the Month…



🥇 Oleksandr Zinchenko

🥈 @biel_m04

🥉 @BukayoSaka87



Congratulations, Alex 🤩 — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

Зінченко також виявив себе як надійний гравець в обороні, зробивши 329 вдалих передач. Завдяки його стійкості та наполегливості "Арсенал" зміг зберегти лідерство у турнірній таблиці.

Лондонський "Арсенал" не зумів перемогти в матчі ⅛ фіналу Ліги Європи у Лісабоні. Команда Артети зіграла на виїзді внічию із "Спортінгом". Олександр Зінченко з’явився в стартовому складі.

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