Шахтар обміняє Педріньйо на Кевіна

"Гірники" працюють над трансфером, який не вдалося провернути взимку

"Шахтар" і "Палмейрас" продовжують перемовини щодо можливого обміну гравцями, які раніше здавалося зайшли в тупик. Бразильці зацікавлені у трансфері Педріньйо, який зараз на правах оренди виступає за "Атлетіко Мінейро", а до України може поїхати перспективний Кевін.

Про це повідомляє Goleada Base.

За 24-річного Педріньо "зелено-білі" готові віддати 20-річного Кевіна, якого "гірники" намагалися підписати взимку і навіть пропонували за нього 15 млн. євро. У разі оформлення угоди, бразильський клуб готовий доплатити за свого вихованця 10 мільйонів євро.

"Палмейрас" тоді мав намір дати Кевіну шанс дебютувати у першій команді. Бразилець перебуває у системі клубу із січня 2020 року. Виступає у команді U-20, хоча вже встиг дебютувати за основу (1 гол у 2 матчах). Його контракт із клубом із Сан-Паулу діє до 30 червня 2026 року. Він може зіграти на обох флангах атаки, але переважно діє зліва.

Водночас, Педріньо перейшов до Шахтара влітку 2021-го за 18 млн євро з Бенфіки. Гравець нині не помічник "гірникам": він категорично відмовляється повертатися не те що в Україну, а навіть до Європи – нещодавно він відхилив пропозицію французького Лілля Легіонер Шахтаря відмовився від клубу в Європі – гравець має пріоритет у виборі наступної команди. Його контракт із донеччанами діє до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Педріньо категорично відмовляється залишати Бразилію. Зокрема, він відхилив пропозицію французького “Лілля”. Оренда розрахована до червня 2023 року, але футболіст далеко не є гравцем основного складу – лише 224 хвилини у 8 матчах за бразильський колектив.

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