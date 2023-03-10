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"Шахтар" готує гучний обмін бразильців

10 березня 2023 19:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар обміняє Педріньйо на Кевіна
"Гірники" працюють над трансфером, який не вдалося провернути взимку
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Шахтар" і "Палмейрас" продовжують перемовини щодо можливого обміну гравцями, які раніше здавалося зайшли в тупик. Бразильці зацікавлені у трансфері Педріньйо, який зараз на правах оренди виступає за "Атлетіко Мінейро", а до України може поїхати перспективний Кевін.

Про це повідомляє Goleada Base.

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За 24-річного Педріньо "зелено-білі" готові віддати 20-річного Кевіна, якого "гірники" намагалися підписати взимку і навіть пропонували за нього 15 млн. євро. У разі оформлення угоди, бразильський клуб готовий доплатити за свого вихованця 10 мільйонів євро.

"Палмейрас" тоді мав намір дати Кевіну шанс дебютувати у першій команді. Бразилець перебуває у системі клубу із січня 2020 року. Виступає у команді U-20, хоча вже встиг дебютувати за основу (1 гол у 2 матчах). Його контракт із клубом із Сан-Паулу діє до 30 червня 2026 року. Він може зіграти на обох флангах атаки, але переважно діє зліва.

педриньо

Водночас, Педріньо перейшов до Шахтара влітку 2021-го за 18 млн євро з Бенфіки. Гравець нині не помічник "гірникам": він категорично відмовляється повертатися не те що в Україну, а навіть до Європи – нещодавно він відхилив пропозицію французького Лілля Легіонер Шахтаря відмовився від клубу в Європі – гравець має пріоритет у виборі наступної команди. Його контракт із донеччанами діє до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Педріньо категорично відмовляється залишати Бразилію. Зокрема, він відхилив пропозицію французького “Лілля”. Оренда розрахована до червня 2023 року, але футболіст далеко не є гравцем основного складу – лише 224 хвилини у 8 матчах за бразильський колектив.

Після того, як Україна торік подала заявку на проведення Мундіалю 2030 разом з футбольними федераціями Іспанії та Португалії, нашу країну в цій заявці може змінити Марокко. Серед причин називають продовження повномасштабної війни та розслідування щодо президента УАФ Андрія Павелка.

Нестача основних гравців, важка дорога та розбиті сподівання букмекерів, які вважали фаворитами гостей. Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич відповів на запитання журналістів після нічиєї з нідерландським "Фейєноордом" (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Не дивлячись на те, що Девід Бекхем вже давно завершив кар’єру, відео за його участі досі потрапляють в різні ТОП-рейтинги. Щоправда, вже не на футбольному полі, а в нестандартних для нього умовах.

 

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