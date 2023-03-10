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Йовичевич поділився відвертими думками перед "пеклом Роттердама"

10 березня 2023 08:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ігор Йовічевіч про гру Шахтаря з Феєнордом
Тренер пишається здобутим результатом в першому матчі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нестача основних гравців, важка дорога та розбиті сподівання букмекерів, які вважали фаворитами гостей. Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич відповів на запитання журналістів після нічиєї з нідерландським "Фейєноордом" (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Коментарі Ігоря Йовичевича в матеріалі Новини.LIVE.

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Тренер вважає, що результат кращий за гру, яку показала команда. Можливо, опонент відчув незіграність в останній лінії і накривав гравців набагато активніше, ніж це зазвичай робить, що ускладнило життя, адже добре зіграти в обороні через одну установку неможливо. 

"За нашу гру у фазі оборони всю команду я можу лише подякувати, хоча ми не показали свого рівня. Думаю, у цьому запасі потенціалу криється наш шанс на матч у відповідь. Якщо зіграємо так, як це вже показували, то у футболі можливо все. І те, що виглядає зараз неможливим, цілком стане реальністю, хоча результат є і ми живі", — заявив Йовичевич.

Також наставник додав, що якщо додати, а “Шахтар” вже стільки разів це показував, що може це зробити, то є шанс пройти далі. Треба вірити в це, адже цей раунд складається із двох матчів. Вийшло так, але результат залишає “гірників” у грі. Букмекери очікували 3 або 4 пропущені м'ячі від господарів.

"Усі казали, що ми абсолютний аутсайдер цієї пари і нам мали забити цілу сумку голів. Ми грали без Михайличенка та Коноплі, і на установці ця оборона вперше зігралася, але хлопці боролися. Зробимо висновки, будемо ще сильнішими у наступному матчі. Можна бути стократним чемпіоном Нідерландів, але вбити нас дуже складно, тому віримо", — зазначив коуч.

"Шахтар" підійшов до матчу з можливим чемпіоном Нідерландів без п'ятьох футболістів обойми, до того ж Криськів щойно відновився. Вирішальний поєдинок буде в пеклі Роттердама, але колектив гратиме на перемогу. Тренер відзначив, що забрали очко і додали балів до загального рейтингу України, чим дуже пишається.

"Це була дуже важлива гра, адже ми граємо і боремося для наших людей та ЗСУ, які нас захищають. Наша сила в тому, що ми, незважаючи на сирени, продовжуємо тренуватися, постійно спускаємось до сховищ, по 20 годин добираємось на матчі. В день матчу була масована атака Росії, і ми прокинулися з цими новинами це нелегко. Вчора їхали 20 годин до Варшави, а вже завтра будемо 20 годин добиратися до Кривого Рогу на матч чемпіонату, щоб потім знову ж таки 20 годин добиратися до Роттердама. Жоден клуб Європи не знаходиться в таких умовах", — впевнений Ігор.

Центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький після голу в УПЛ у ворота "Металіста 1925" відзначився також у матчі Ліги Європи, в якому "гірники" зіграли внічию із "Феєнордом" — 1:1. Він отримав найвищу оцінку від WhoScored — 7,4.

 

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