Ігор Йовічевіч про гру Шахтаря з Феєнордом

Йовичевич поділився відвертими думками перед "пеклом Роттердама"
Нестача основних гравців, важка дорога та розбиті сподівання букмекерів, які вважали фаворитами гостей. Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич відповів на запитання журналістів після нічиєї з нідерландським "Фейєноордом" (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Коментарі Ігоря Йовичевича в матеріалі Новини.LIVE.
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Тренер вважає, що результат кращий за гру, яку показала команда. Можливо, опонент відчув незіграність в останній лінії і накривав гравців набагато активніше, ніж це зазвичай робить, що ускладнило життя, адже добре зіграти в обороні через одну установку неможливо.
"За нашу гру у фазі оборони всю команду я можу лише подякувати, хоча ми не показали свого рівня. Думаю, у цьому запасі потенціалу криється наш шанс на матч у відповідь. Якщо зіграємо так, як це вже показували, то у футболі можливо все. І те, що виглядає зараз неможливим, цілком стане реальністю, хоча результат є і ми живі", — заявив Йовичевич.
Також наставник додав, що якщо додати, а “Шахтар” вже стільки разів це показував, що може це зробити, то є шанс пройти далі. Треба вірити в це, адже цей раунд складається із двох матчів. Вийшло так, але результат залишає “гірників” у грі. Букмекери очікували 3 або 4 пропущені м'ячі від господарів.
"Усі казали, що ми абсолютний аутсайдер цієї пари і нам мали забити цілу сумку голів. Ми грали без Михайличенка та Коноплі, і на установці ця оборона вперше зігралася, але хлопці боролися. Зробимо висновки, будемо ще сильнішими у наступному матчі. Можна бути стократним чемпіоном Нідерландів, але вбити нас дуже складно, тому віримо", — зазначив коуч.
Нічия в першому матчі з «Феєнордом» 🤝— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 9, 2023
📝 Звіт про гру #ШахтарФеєнорд ⬇️https://t.co/svUsLA8Rz9#Shakhtar #UEL
"Шахтар" підійшов до матчу з можливим чемпіоном Нідерландів без п'ятьох футболістів обойми, до того ж Криськів щойно відновився. Вирішальний поєдинок буде в пеклі Роттердама, але колектив гратиме на перемогу. Тренер відзначив, що забрали очко і додали балів до загального рейтингу України, чим дуже пишається.
"Це була дуже важлива гра, адже ми граємо і боремося для наших людей та ЗСУ, які нас захищають. Наша сила в тому, що ми, незважаючи на сирени, продовжуємо тренуватися, постійно спускаємось до сховищ, по 20 годин добираємось на матчі. В день матчу була масована атака Росії, і ми прокинулися з цими новинами — це нелегко. Вчора їхали 20 годин до Варшави, а вже завтра будемо 20 годин добиратися до Кривого Рогу на матч чемпіонату, щоб потім знову ж таки 20 годин добиратися до Роттердама. Жоден клуб Європи не знаходиться в таких умовах", — впевнений Ігор.
Центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький після голу в УПЛ у ворота "Металіста 1925" відзначився також у матчі Ліги Європи, в якому "гірники" зіграли внічию із "Феєнордом" — 1:1. Він отримав найвищу оцінку від WhoScored — 7,4.