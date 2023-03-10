Игорь Йовичевич об игре Шахтера с Фейенордом

Тренер гордится полученным результатом в первом матче

Нехватка основных игроков, тяжелая дорога и разбитые надежды букмекеров, которые считали фаворитами гостей. Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич ответил на вопросы журналистов после ничьей с нидерландским "Фейеноордом" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Комментарии Игоря Йовичевича в материале Новини.LIVE.

Тренер считает, что результат лучше игры, которую показала команда. Возможно, оппонент почувствовал несыгранность в последней линии и накрывал игроков гораздо активнее, чем это обычно делает, что усложнило жизнь, ведь хорошо сыграть в обороне из-за одной установки невозможно.

"За нашу игру в фазе обороны всю команду я могу только поблагодарить, хотя мы не показали своего уровня. Думаю, в этом запасе потенциала кроется наш шанс на ответный матч. Если сыграем так, как это уже показывали, то в футболе, возможно, все. И то, что выглядит сейчас невозможным, вполне станет реальностью, хотя результат есть и мы живы", — заявил Йовичевич.

Также наставник добавил, что если добавить, а "Шахтер" уже столько раз это показывал, что может это сделать, то есть шанс пройти дальше. Надо верить в это, ведь этот раунд состоит из двух матчей. Вышло так, но результат оставляет "горняков" в игре. Букмекеры ожидали 3 или 4 пропущенных мяча от хозяев.

"Все говорили, что мы абсолютный аутсайдер этой пары и нам должны были забить целую сумку голов. Мы играли без Михайличенко и Конопли, и на установке эта оборона впервые сыгралась, но ребята боролись. Сделаем выводы, будем еще сильнее в следующем матче. Можно быть стократным. чемпионом Нидерландов, но убить нас очень сложно, поэтому верим", — отметил коуч.

"Шахтер" подошел к матчу с возможным чемпионом Нидерландов без пятерых футболистов обоймы, к тому же Криськив только что восстановился. Решающий поединок будет в аду Роттердама, но коллектив будет играть победу. Тренер отметил, что забрали очко и добавили баллов в общий рейтинг Украины, чем очень гордится.

"Это была очень важная игра, мы ведь играем и боремся для наших людей и ВСУ, которые нас защищают. Наша сила в том, что мы, несмотря на сирены, продолжаем тренироваться, постоянно спускаемся в хранилища, по 20 часов добираемся на матчи. день матча была массирована атака рф, и мы проснулись с этими новостями — это нелегко. Вчера ехали 20 часов в Варшаву, а уже завтра будем 20 часов добираться в Кривой Рог на матч чемпионата, чтобы потом опять же 20 часов добираться в Роттердам. Ни один клуб Европы не находится в таких условиях", — уверен Игорь.

Центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий после гола в УПЛ в ворота "Металлиста 1925" отличился также в матче Лиги Европы, в котором "горняки" сыграли вничью с "Фейенордом" — 1:1. Он получил самую высокую оценку от WhoScored — 7,4.