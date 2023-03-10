Ракицький став героєм матчу "Шахтаря" з "Феєнордом"

Центрбек отримав кращу оцінку від WhoScored

Центральний захисник “Шахтаря” Ярослав Ракицький після голу в УПЛ у ворота “Металіста 1925” відзначився також у матчі Ліги Європи, в якому "гірники" зіграли внічию із "Феєнордом" – 1:1. Він отримав найвищу оцінку від WhoScored – 7,4.

Статистика гравця у матчі із голландцями в матеріалі Новини.LIVE.

33-річний футболіст за 90 хвилин на полі забив гол, 5 разів виніс м'яч, 1 раз його відібрав, виграв 2 верхові дуелі з 5, зробив 65 торкань м'яча та віддав 48 точних передач із 58 (83%).

Показник очікуваних голів гравця (xG) становить 0,07. Загалом нідерландський клуб у 7 з половиною разів перевершив українську за показником очікуваних голів (xG). xG гірників становив 0,28, "Фейєноорда" – 2,12.

На другому місці за оцінкою в складі "гірників" ще один центральний захисник Матвієнко. В нього 7,0. Третій – воротар Трубін, який отримав 6,9 та неодноразово рятував ворота господарів поля.

У складі команди з Роттердама найбільший бал у Ідріссі 7,3.

Нагадаємо, що Ракицький повернувся до складу “Шахтаря” цієї зими після 4-річної відсутності. До цього він заграв 210 матчів за “гірників” та відзначився 9 голами. Також гравець провів 54 матчі за національну збірну України та забив 5 голів.

До початку повномасштабної війни з росією він виступав за "Зеніт", але після 25 лютого 2022 року вирішив залишити цей клуб та повністю підтримав Україну на відмінно від іншого екс-гравця “Шахтаря” Анатолія Тимощука, який досі залишається працювати в структурі клуба із Санкт-Петербурга.

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