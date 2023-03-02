Виктор Осимхен и Харри Кейн летом могут перейти в "Манчестер Юнайтед"

Команда Эрика Тен Хага планирует активную трансферную кампанию

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" планирует активно поработать на трансферном рынке летом 2023 года. "Красные дьяволы" хотят усилить сразу несколько позиций.

Английский клуб пригласит звезд мирового футбола, сообщает Manchester Evening News.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже составил список игроков, которые летом могут пополнить его команду. Он убедил руководство клуба, что "красным дьяволам" необходимо усиление для успешной борьбы за чемпионский титул в Англии.

Кто перейдет в "Манчестер Юнайтед"?

Наставник хочет, чтобы летом на "Олд Траффорд" переехали как минимум две мировые звезды. Судя по всему, Эрик Тен Хаг получит бюджет для этих трансферов. Главной задачей клуба станет покупка полузащитника и результативного форварда.

Среди кандидатов на усиление атаки "Манчестер Юнайтед" оказались Виктор Осимхен ("Наполи"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика") и Мохаммед Кудус ("Аякс").

В центр поля "красные дьяволы" хотят подписать Деклана Райса ("Вест Хэм"), Френки де Йонга ("Барселона") или Джуда Беллингема ("Боруссия" Дортмунд). Также состав "МЮ" может пополнить центральный защитник, если Харри Магуайр покинет команду.

Напомним, в перенесенном матче седьмого тура АПЛ "Арсенал" разгромил "Эвертон". Стали известны оценки за поединок украинцев Александра Зинченко и Виталия Миколенко.