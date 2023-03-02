Зинченко и Миколенко получили высокие оценки за матч Арсенал — Эвертон

Зинченко — один из лучших в "Арсенале", Миколенко хорошо сыграл: оценки за матч
Лондонский "Арсенал" разгромил "Эвертон" в перенесенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги. Украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко стали важными исполнителями в составе своих команд.
Оба игрока сборной Украины получили высокие оценки от аналитического портала WhoScored.
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Как сыграли команды?
Команда Микеля Артеты отомстила "ирискам" за недавнее поражение. Благодаря уверенной победе на "Эмирэйтс" "Арсенал" увеличил отрыв от "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ до пяти очков.
Александр Зинченко провел на поле 82 минуты, а Виталий Миколенко отыграл полный матч. Защитник "Арсенала" поучаствовал в одной из атак своей команды. Футболист "Эвертона" несмотря на поражение тоже получил высокую оценку за свое выступление.
Оценки украинским футболистам
Лучшим футболистом "Арсенала" и всего поединка стал Габриэль Мартинелли, который забил в этом матче два гола. Он получил оценку 8,5.
Александр Зинченко тоже заработал хороший балл. Его действия оценили баллом 8,1. Помимо Мартинелли, лучше украинца в "Арсенале" отыграл только Букайо Сака, который заслужил оценку 8,2.
Усилия футболистов "Эвертона" по понятным причинам оценили более низкими баллами. Лучшим игроком признан полузащитник Дуайт Макнил, который получил 7,6 балла. У Виталия Миколенко и еще целого ряда игроков "ирисок" оценка 6,1.
Напомним, в этот вечер на поле вышел еще один украинский футболист. Руслан Малиновский отыграл за "Марсель" полтора тайма в поединке 1/4 Кубка Франции. Полузащитник попал в перекладину, а его команда неожиданно уступила скромному сопернику в серии пенальти.