Зинченко и Миколенко получили высокие оценки за матч Арсенал — Эвертон

Оба украинца не испортили игру своих команд

Лондонский "Арсенал" разгромил "Эвертон" в перенесенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги. Украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко стали важными исполнителями в составе своих команд.

Оба игрока сборной Украины получили высокие оценки от аналитического портала WhoScored.

Как сыграли команды?

Команда Микеля Артеты отомстила "ирискам" за недавнее поражение. Благодаря уверенной победе на "Эмирэйтс" "Арсенал" увеличил отрыв от "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ до пяти очков.

Александр Зинченко провел на поле 82 минуты, а Виталий Миколенко отыграл полный матч. Защитник "Арсенала" поучаствовал в одной из атак своей команды. Футболист "Эвертона" несмотря на поражение тоже получил высокую оценку за свое выступление.

Оценки украинским футболистам

Лучшим футболистом "Арсенала" и всего поединка стал Габриэль Мартинелли, который забил в этом матче два гола. Он получил оценку 8,5.

Александр Зинченко тоже заработал хороший балл. Его действия оценили баллом 8,1. Помимо Мартинелли, лучше украинца в "Арсенале" отыграл только Букайо Сака, который заслужил оценку 8,2.

Усилия футболистов "Эвертона" по понятным причинам оценили более низкими баллами. Лучшим игроком признан полузащитник Дуайт Макнил, который получил 7,6 балла. У Виталия Миколенко и еще целого ряда игроков "ирисок" оценка 6,1.

Напомним, в этот вечер на поле вышел еще один украинский футболист. Руслан Малиновский отыграл за "Марсель" полтора тайма в поединке 1/4 Кубка Франции. Полузащитник попал в перекладину, а его команда неожиданно уступила скромному сопернику в серии пенальти.