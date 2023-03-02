Александр Зинченко с Арсеналом победил Эвертон Виталия Миколенко

Оба игрока сборной Украины вышли в стартовом составе

В АПЛ состоялся отложенный поединок 7-го тура, в котором лидер лондонский "Арсенал" принимал "Эвертон". В составах обеих команд в основе вышли украинские легионеры — Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

Подробности матча и итоги игры украинцев в материале Новини.LIVE.

Матч первого круга между этими командами в октябре прошлого года был перенесен из-за трагического известия о смерти Королевы Елизаветы II. Коллективы уже успели за это время провести между собой встречу второго круга, а которому неожиданно победу праздновала команда Шона Дайча, который тогда только пришел на тренерский мостик "ирисок".

В новом матче на высоте был Зинченко, который вышел играть слева в защите, но выполнял функции плеймейкера, начинал атаки, отдал ассист и принял участие еще в двух голах.

В конце первого тайма Александр сместился на фланг Николенко и отдал идеальную передачу в коридор на Саку, Виталий уронил нападающего хозяев, отвлекаясь на рывок Мартинелли, в результате Букайо прошил ближний угол ворот Пикфорда. Можно предъявить претензии не только к Миколенко, но и к Макнилу, который забыл Габриэля и заставил Виталия разрываться.

💫 A magical night at Emirates Stadium



Отличный наш 4-ой битве свыше Эвертона все выше 👇 pic.twitter.com/1Tl0ArttJP — Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023

В компенсированное к первому тайму время "Арсенал" удвоил счет. Сако обворовал Гуйе и вывел Габриэля лицом к лицу с вратарем. Бразилец такой замечательной возможности не потерял. Перед этим был вопрос о фоле, но VAR показал, что гол был чист.

В середине второго тайма Зинченко снова начал позиционную атаку, а Эдегор замкнул прострел Троссара, норвежец набегал на 11-метровую отметку в одиночестве. Четвертый гол подопечные Артеты тоже реализовали благодаря красивой комбинации: Зинченко, прежде чем пойти на замену, нашел удачно Нкетию, а Эдди ассистировал на Мартинелли, сделавшего дубль.

По версии портала WhoScored, Александр Зинченко получил отметку 8,3. Высший балл в поединке получил только автор дубля Мартинелли (8,5). Игру Виталия Миколенко оценили в 6,1 балла.

"Арсенал" уверенно побеждает и сравнивается с "Манчестер Сити" по количеству сыгранных матчей. Команда Артеты лидирует с чистым отрывом в 5 очков.

Следующий матч лондонский "Арсенал" проведет дома против "Борнмута", а "Эвертон" будет играть с "Ноттингем Форест".

"Арсенал" — "Эвертон" — 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71

Арсенал: Рамсдейл — Б. Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Тирни, 82) — Эдегор, Жоржинье (Жоржинье, 46), Джака (Вийера, 72) — Сака (Смит-Роу, 82), Троссар (Нкетия) , Мартинелли.

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Годфри, 61), Кин, Тарковски, Миколенко — Дукуре (Дэвис, 79), Гуе (Голгейт, 46), Онана — Ивоби, Макнил - Мопе (Грей, 60).

Предупреждение: Тарковские, Годфри

В первом после зимней паузы матчи УПЛ "Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем". В составе горняков отличились Судаков и Степаненко, а дубль оформил Даниил Сикан.