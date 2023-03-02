Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці arrow

"Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці

2 березня 2023 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Олександр Зінченко з Арсеналом переміг Евертон Віталія Миколенко
Обидва гравці збірної України вийшли в стартовому складі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В АПЛ відбувся відкладений поєдинок 7-го туру, в якому лідер, лондонський "Арсенал" приймав "Евертон". У складах обох команд в основі вийшли українські легіонери – Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Подробиці матчу та підсумки гри українців в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч першого кола між цими командами у жовтні минулого року був перенесений через трагічну звістку про смерть Королеви Єлизавети II. Колективи вже встигли за цей час провести між собою зустріч другого кола, а якому несподівано перемогу святкувала команда Шона Дайча, який тоді тільки но прийшов на тренерський місток "ірисок".

У новому матчі на висоті був Зінченко, який вийшов грати зліва у захисті, але виконував функції плеймейкера, розпочинав атаки, віддав асист та взяв учать ще в двох голах.

зинченко

Наприкінці першого тайму Олександр змістився на фланг Миколенка і віддав ідеальну передачу в коридор на Саку, Віталій упустив нападника господарів, відволікаючись на ривок Мартінеллі, у результаті Букайо прошив ближній кут воріт Пікфорда. Можна пред'явити претензії не лише до Миколенка, а й до Макніла, який забув за Габріеля і змусив Віталія розриватися.

У компенсований до першого тайму час "Арсенал" подвоїв рахунок. Сако обікрав Гуйє та вивів Габріеля віч-на-віч з воротарем. Бразилець такої чудової нагоди не втратив. Перед цим було питання щодо фолу, але VAR показав, що гол був чистий.

В середині другого тайму Зінченко знову почав позиційну атаку, а Едегор замкнув простріл Троссара, норвежець набігав на 11-метрову позначку на самоті. Четвертий гол підопічні Артети теж реалізували завдяки красивій комбінації: Зінченко, перш ніж піти на заміну, знайшов вдало Нкетію, а Едді асистував на Мартінеллі, який зробив дубль.

За версією порталу WhoScored, Олександр Зінченко отримав оцінку 8,3. Вище бал у поєдинку отримав тільки автор дубля Мартінеллі (8,5). Гру Віталія Миколенка оцінили в 6,1 бала.

"Арсенал" впевнено перемагає та зрівнюється з "Манчестер Сіті" за кількістю зіграних матчів. Команда Артети лідирує із чистим відривом у 5 очок.

Наступний матч лондонський "Арсенал" проведе вдома проти "Борнмута", а "Евертон" гратиме з "Ноттінгем Форест".

"Арсенал" — "Евертон" – 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор, Жоржиньйо (Жоржиньйо, 46), Джака (Вієйра, 72) — Сака (Сміт-Роу, 82), Троссар (Нкетія, 73), Мартінеллі.

Евертон: Пікфорд — Коулман (Годфрі, 61), Кін, Тарковські, Миколенко — Дукуре (Девіс, 79), Гує (Голгейт, 46), Онана — Івобі, Макніл — Мопе (Грей, 60).

Попередження: Тарковські, Годфрі

У першому після зимової паузи матчі УПЛ "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Мінаєм". У складі гірників відзначилися Судаков та Степаненко, а дубль оформив Данило Сікан. 

 

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

07:51 ​​​​​​​Канада передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів

07:48 Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро

07:45 Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW

Ексклюзив

07:45 Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

07:32 Київське "Динамо" посилилося одразу двома футболістами: про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Весна прийшла: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

Новина з відео

07:25 ​​​​​​​Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви

07:23 Тільки два дні: економісти розкрили секрет, коли найвигідніше купувати валюту

07:13 ЗСУ збили ворожий БпЛА "Орлан-10" та уразили район зосередження ворога, — Генштаб

07:08 В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду сьогодні

Новина з відео

07:25 ​​​​​​​Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви

Новина з відео

21:52 "Зиму пройдено, але робота триває": Зеленський провів енергетичну нараду

Новина з відео

21:45 Шляхом "Сватів" та "Слуги народу": які українські фільми доводять росіян до сказу

Новина з відео

21:35 У Криму пролунав потужний вибух: оприлюднено відео

Новина з відео

19:20 "Запобігти. Врятувати. Допомогти.": одеські рятувальники провели навчальну акцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:25 Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку

Новина з відео

18:14 Залишили "селфі на згадку" на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

Новина з відео

17:59 Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик

Новина з відео

17:20 З боку Придністров'я можливі провокації та обстріли, — ОК "Південь"

Ексклюзив

07:45 Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45 "Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20 Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50 "Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:31 Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34 Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

Актуальне по темі

None 2 Березень 07:51

​​​​​​​Канада передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів

None 2 Березень 08:00

Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро

None 2 Березень 07:45

Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW

None 1 Березень 23:18

Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB