Олександр Зінченко з Арсеналом переміг Евертон Віталія Миколенко

Обидва гравці збірної України вийшли в стартовому складі

В АПЛ відбувся відкладений поєдинок 7-го туру, в якому лідер, лондонський "Арсенал" приймав "Евертон". У складах обох команд в основі вийшли українські легіонери – Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Подробиці матчу та підсумки гри українців в матеріалі Новини.LIVE.

Матч першого кола між цими командами у жовтні минулого року був перенесений через трагічну звістку про смерть Королеви Єлизавети II. Колективи вже встигли за цей час провести між собою зустріч другого кола, а якому несподівано перемогу святкувала команда Шона Дайча, який тоді тільки но прийшов на тренерський місток "ірисок".

У новому матчі на висоті був Зінченко, який вийшов грати зліва у захисті, але виконував функції плеймейкера, розпочинав атаки, віддав асист та взяв учать ще в двох голах.

Наприкінці першого тайму Олександр змістився на фланг Миколенка і віддав ідеальну передачу в коридор на Саку, Віталій упустив нападника господарів, відволікаючись на ривок Мартінеллі, у результаті Букайо прошив ближній кут воріт Пікфорда. Можна пред'явити претензії не лише до Миколенка, а й до Макніла, який забув за Габріеля і змусив Віталія розриватися.

💫 A magical night at Emirates Stadium



Relive our four-goal victory over Everton all over again 👇 pic.twitter.com/1Tl0ArttJP — Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023

У компенсований до першого тайму час "Арсенал" подвоїв рахунок. Сако обікрав Гуйє та вивів Габріеля віч-на-віч з воротарем. Бразилець такої чудової нагоди не втратив. Перед цим було питання щодо фолу, але VAR показав, що гол був чистий.

В середині другого тайму Зінченко знову почав позиційну атаку, а Едегор замкнув простріл Троссара, норвежець набігав на 11-метрову позначку на самоті. Четвертий гол підопічні Артети теж реалізували завдяки красивій комбінації: Зінченко, перш ніж піти на заміну, знайшов вдало Нкетію, а Едді асистував на Мартінеллі, який зробив дубль.

За версією порталу WhoScored, Олександр Зінченко отримав оцінку 8,3. Вище бал у поєдинку отримав тільки автор дубля Мартінеллі (8,5). Гру Віталія Миколенка оцінили в 6,1 бала.

"Арсенал" впевнено перемагає та зрівнюється з "Манчестер Сіті" за кількістю зіграних матчів. Команда Артети лідирує із чистим відривом у 5 очок.

Наступний матч лондонський "Арсенал" проведе вдома проти "Борнмута", а "Евертон" гратиме з "Ноттінгем Форест".

"Арсенал" — "Евертон" – 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 82) — Едегор, Жоржиньйо (Жоржиньйо, 46), Джака (Вієйра, 72) — Сака (Сміт-Роу, 82), Троссар (Нкетія, 73), Мартінеллі.

Евертон: Пікфорд — Коулман (Годфрі, 61), Кін, Тарковські, Миколенко — Дукуре (Девіс, 79), Гує (Голгейт, 46), Онана — Івобі, Макніл — Мопе (Грей, 60).

Попередження: Тарковські, Годфрі

У першому після зимової паузи матчі УПЛ "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Мінаєм". У складі гірників відзначилися Судаков та Степаненко, а дубль оформив Данило Сікан.