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Сікан у ТОП-3 бомбардирів УПЛ та помилка Трубіна: як зіграв "Шахтар" з "Минаєм"

1 березня 2023 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар переміг Минай – Сікан зробив дубль
"Гірники" зіграли пропущений матч 9-го туру
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У першому після зимової паузи матчі УПЛ "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Мінаєм". У складі гірників відзначилися Судаков та Степаненко, а дубль оформив Данило Сікан. 

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Мінай - Шахтар 1:4

Голі: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сікан, 15, Судаков, 40 (пін.), Сікан, 60

Мінай: Бандура, Рогозинський (Мельник, 46), Нємчанінов, Гончар, Твердохліб (Паламар, 74), Гєчов, Байдал (Шишка, 46), Вітенчук, Горін, Вишневський (Колесник, 79), Воробчак (Голуб, 85)

Тренер: Володимир Шаран

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракіцький (Топалов, 61), Матвієнко, Бондаренко, Судаков (Петряк, 79), Джурасек, Зубков (Гочолейшвілі, 61), Степаненко (Назаріна, 67), Сікан (Келсі, 6)

Тренер: Ігор Йовічевіч

Попереджень: Гечев, 90+3

У 2023 "Шахтар" вже провів кілька офіційних матчів у Лізі Європи проти французького "Ренна", тож ігрової практики у команди Йовічевіча будо більше аніж у суперника. 

Тому не дивно, що саме "гірники" почали активніше та навіть забили відносно швидкий м’яч, голи подачу кутового з правого флангу на ближню стійку завершив ударом головою Степаненко.

В захисті донеччани теж помилялися. Після такого епізоду Бондара на 13-й хвилині в гру вступив Трубін, а вже в наступній атаці Матвієнко прострілом із лівого флангу штрафного знайшов на ближньому куті воротарського Сікана, який у дотик перевів м’яч поміж ніг Бандурі.

В середині тайму господарям вдалося створити кілька моментів та відзначитись голом. Трубін пропустив із, здавалося, простого удару з-за меж штрафного майданчика від Воробчака.

"Шахтар" відповів голом Судакова з пенальті до перерви та другим м‘ячем Сікана у другому таймі. Це дозволило нападнику увірватися до топ-3 снайперів чемпіонату. 

У підсумку впевнена перемога 4:1, яка наблизила команду до лідера "Дніпро-1" на відстань двох очок. Вже в суботу 5 березня "Шахтар" зіграє проти "Металіста-1925", а "Минай" в неділю поїде до "Львову".

Футбольний клуб "Олександрія" підписав контракт із форвардом донецького "Шахтаря" Андрія Кулакова.

Розставання колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке активно обговорюють у соцмережах. Хоча "адіос" артистка сказала спортсмену ще в червні минулого року. Шакіра не відпускає болючу ситуацію: вона випустила вже три пісні, в яких нагадує колишньому про його зраду. І роздає відверті інтерв'ю.

 

 

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