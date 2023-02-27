Анатолий Трубин заявил о желании покинуть "Шахтер"

Молодой голкипер хочет перейти в европейскую команду

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не изменил решения уйти из донецкого "Шахтера" по истечению срока контракта.

Молодой футболист не собирается подписывать новое соглашение с "горняками", сообщает Вацко Live.

Несмотря на удачную игру в составе "Шахтера", Анатолий Трубин все еще собирается сменить команду в ближайшее время. 21-летний футболист готов отработать до конца свой контракт, который завершается в июне 2024-го года. Однако он не будет подписывать новое соглашение с "горняками".

Когда уйдет Трубин

Воспитанник "Шахтера" уже заявил руководству клуба о том, что хочет перейти в одну из команды, представляющих ведущие чемпионаты Европы. Основным претендентом на него является испанская "Севилья", которая ищет замену Ясину Буну.

Ориентировочная стоимость Анатолия Трубина составляет примерно 15 млн евро. Однако цена на вратаря может вырасти в случае, если "горняки" продолжат удачно выступать в Лиге Европы в этом сезоне. Героем ответного поединка 1/16 турнира против французского "Ренна" стал именно Анатолий Трубин, который отразил три удара соперников в послематчевой серии пенальти.

"Шахтеру" придется продать Анатолия Трубина уже ближайшим летом, чтобы получить большую сумму за голкипера. "Горняки" заранее позаботились о замене, заключив контракт с Дмитрием Ризныком.

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