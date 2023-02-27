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Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"

27 лютого 2023 19:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Анатолій Трубін заявив про бажання покинути Шахтар
Молодий голкіпер хоче перейти до європейської команди
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін не змінив рішення піти з донецького "Шахтаря" після закінчення терміну контракту.

Молодий футболіст не має наміру підписувати нову угоду з "гірниками", повідомляє Вацко Live.

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Попри вдалу гру у складі "Шахтаря", Анатолій Трубін досі збирається змінити команду найближчим часом. 21-річний футболіст готовий відпрацювати до кінця свій контракт, який завершується у червні 2024 року. Однак він не підписуватиме нову угоду з "гірниками".

Коли піде Трубін

Вихованець "Шахтаря" вже заявив керівництву клубу про те, що хоче перейти до однієї з команди, які представляють провідні чемпіонати Європи. Основним претендентом на нього є іспанська Севілья, яка шукає заміну Ясину Буну.

Анатолій Трубін

Орієнтовна вартість Анатолія Трубіна становить приблизно 15 млн євро. Проте ціна на воротаря може зрости у разі, якщо "гірники" продовжать вдало виступати у Лізі Європи цього сезону. Героєм поєдинку у відповідь 1/16 турніру проти французького "Ренна" став саме Анатолій Трубін, який відбив три удари суперників у післяматчевій серії пенальті.

"Шахтарю" доведеться продати Анатолія Трубіна вже найближчого літа, щоб отримати велику суму за голкіпера. "Гірники" заздалегідь подбали про заміну, уклавши контракт із Дмитром Різником.

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