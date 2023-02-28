Андрій Кулаков перейшов із Шахтаря до Олександрії

"Олександрія" Ротаня запросила форварда донецького "Шахтаря": що відомо
Футбольний клуб "Олександрія" підписав контракт із форвардом донецького "Шахтаря" Андрія Кулакова.
Молодий футболіст проведе у команді Руслана Ротаня щонайменше три з половиною роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Що відомо про Андрія Кулакова?
23-річний Андрій Кулаков підписав із "Олександрією" контракт до 31 травня 2026 року. Вихованець харківського "Металіста" шість останніх років провів у донецькому "Шахтарі".
Кулаков виступав за команди "гірників" U19 та U21. Сезон 2019/20 на правах оренди провів у "Маріуполі". Другу половину сезону 2021/2022 молодий форвард провів у "Тузласпорі".
Андрій Кулаков має досвід виступів за юнацькі збірні України різного віку. За першу команду "Шахтаря" в офіційному матчі так і не дебютував.
Про вартість цього трансферу нічого не відомо, але раніше була інформація про те, що він може стати рекордним в історії "Олександрії".
Нагадаємо, у "Шахтарі" розповіли, коли й за якої умови Михайло Мудрик може повернутися до донецької команди.
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