Андрій Кулаков перейшов із Шахтаря до Олександрії

Трансфер може стати рекордним в історії скромного клубу

Футбольний клуб "Олександрія" підписав контракт із форвардом донецького "Шахтаря" Андрія Кулакова.

Молодий футболіст проведе у команді Руслана Ротаня щонайменше три з половиною роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Що відомо про Андрія Кулакова?

23-річний Андрій Кулаков підписав із "Олександрією" контракт до 31 травня 2026 року. Вихованець харківського "Металіста" шість останніх років провів у донецькому "Шахтарі".

Кулаков виступав за команди "гірників" U19 та U21. Сезон 2019/20 на правах оренди провів у "Маріуполі". Другу половину сезону 2021/2022 молодий форвард провів у "Тузласпорі".

Андрій Кулаков має досвід виступів за юнацькі збірні України різного віку. За першу команду "Шахтаря" в офіційному матчі так і не дебютував.

Про вартість цього трансферу нічого не відомо, але раніше була інформація про те, що він може стати рекордним в історії "Олександрії".

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