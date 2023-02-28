Андрей Кулаков перешел из Шахтера в Александрию

Трансфер может оказаться рекордным в истории скромного клуба

Футбольный клуб "Александрия" подписал контракт с форвардом донецкого "Шахтера" Андрея Кулакова.

Молодой футболист проведет в команде Руслана Ротаня как минимум три с половиной года, сообщает официальный сайт клуба.

Что известно про Андрея Кулакова?

23-летний Андрей Кулаков подписал с "Александрией" контракт до 31 мая 2026 года. Воспитанник харьковского "Металлиста" шесть последних лет провел в донецком "Шахтере".

Кулаков выступал за команды "горняков" U19 и U21. Сезон 2019/20 на правах аренды провел в "Мариуполе". Вторую половину сезона 2021/2022 молодой форвард провел в "Тузласпоре".

Андрей Кулаков имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины разных возрастов. За первую команду "Шахтера" в официальном матче так и не дебютировал.

О стоимости этого трансфера ничего не известно, но ранее была информация о том, что он может стать рекордным в истории "Александрии".

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