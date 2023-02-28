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"Александрия" Ротаня пригласила форварда донецкого "Шахтера": что известно

28 февраля 2023 18:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Андрей Кулаков перешел из Шахтера в Александрию
Трансфер может оказаться рекордным в истории скромного клуба
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб "Александрия" подписал контракт с форвардом донецкого "Шахтера" Андрея Кулакова.

Молодой футболист проведет в команде Руслана Ротаня как минимум три с половиной года, сообщает официальный сайт клуба. 

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Что известно про Андрея Кулакова?

23-летний Андрей Кулаков подписал с "Александрией" контракт до 31 мая 2026 года. Воспитанник харьковского "Металлиста" шесть последних лет провел в донецком "Шахтере". 

Андрей Кулаков

Кулаков выступал за команды "горняков" U19 и U21. Сезон 2019/20 на правах аренды провел в "Мариуполе". Вторую половину сезона 2021/2022 молодой форвард провел в "Тузласпоре".

Андрей Кулаков имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины разных возрастов. За первую команду "Шахтера" в официальном матче так и не дебютировал.

О стоимости этого трансфера ничего не известно, но ранее была информация о том, что он может стать рекордным в истории "Александрии". 

Напомним, в "Шахтере" рассказали, когда и при каком условии Михаил Мудрик может вернуться в донецкую команду. 

Футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

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