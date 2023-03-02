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Зінченко — один із найкращих в "Арсеналі", Миколенко добре зіграв: оцінки за матч

2 березня 2023 09:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко та Миколенко отримали високі оцінки за матч Арсенал — Евертон
Обидва українці не зіпсували гру своїх команд
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" розгромив "Евертон" у перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги. Українці Олександр Зінченко та Віталій Миколенко стали важливими виконавцями у складі своїх команд.

Обидва гравці збірної України отримали високі оцінки від аналітичного порталу WhoScored.

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Як зіграли команди?

Команда Мікеля Артети помстилася "ірискам" за нещодавню поразку. Завдяки впевненій перемозі на "Емірейтс" "Арсенал" збільшив відрив від "Манчестер Сіті" у турнірній таблиці АПЛ до п'яти очок.

 

Олександр Зінченко провів на полі 82 хвилини, а Віталій Миколенко відіграв повний матч. Захисник "Арсеналу" взяв участь в одній з атак своєї команди. Футболіст "Евертона" попри поразку, теж отримав високу оцінку за свій виступ.

Оцінки українським футболістам

Найкращим футболістом "Арсеналу" та всього поєдинку став Габріель Мартінеллі, який забив у цьому матчі два голи. Він отримав оцінку 8,5.

Арсенал - Евертон

Олександр Зінченко теж заробив добрий бал. Його дії оцінили балом 8,1. Окрім Мартінеллі, краще за українця в "Арсеналі" відіграв лише Букайо Сака, який заслужив оцінку 8,2.

Зусилля футболістів "Евертона" зі зрозумілих причин оцінили нижчими балами. Найкращим гравцем визнано півзахисника Дуайта Макніла, який отримав 7,6 бала. У Віталія Миколенка та ще цілої низки гравців "ірисок" оцінка 6,1.

Нагадаємо, цього вечора на поле вийшов ще один український футболіст. Руслан Малиновський відіграв за "Марсель" півтора тайму у поєдинку 1/4 Кубка Франції. Півзахисник влучив у перекладину, а його команда несподівано поступилася скромному супернику у серії пенальті.

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