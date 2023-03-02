Зінченко та Миколенко отримали високі оцінки за матч Арсенал — Евертон

Обидва українці не зіпсували гру своїх команд

Лондонський "Арсенал" розгромив "Евертон" у перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги. Українці Олександр Зінченко та Віталій Миколенко стали важливими виконавцями у складі своїх команд.

Обидва гравці збірної України отримали високі оцінки від аналітичного порталу WhoScored.

Як зіграли команди?

Команда Мікеля Артети помстилася "ірискам" за нещодавню поразку. Завдяки впевненій перемозі на "Емірейтс" "Арсенал" збільшив відрив від "Манчестер Сіті" у турнірній таблиці АПЛ до п'яти очок.

Олександр Зінченко провів на полі 82 хвилини, а Віталій Миколенко відіграв повний матч. Захисник "Арсеналу" взяв участь в одній з атак своєї команди. Футболіст "Евертона" попри поразку, теж отримав високу оцінку за свій виступ.

Оцінки українським футболістам

Найкращим футболістом "Арсеналу" та всього поєдинку став Габріель Мартінеллі, який забив у цьому матчі два голи. Він отримав оцінку 8,5.

Олександр Зінченко теж заробив добрий бал. Його дії оцінили балом 8,1. Окрім Мартінеллі, краще за українця в "Арсеналі" відіграв лише Букайо Сака, який заслужив оцінку 8,2.

Зусилля футболістів "Евертона" зі зрозумілих причин оцінили нижчими балами. Найкращим гравцем визнано півзахисника Дуайта Макніла, який отримав 7,6 бала. У Віталія Миколенка та ще цілої низки гравців "ірисок" оцінка 6,1.

Нагадаємо, цього вечора на поле вийшов ще один український футболіст. Руслан Малиновський відіграв за "Марсель" півтора тайму у поєдинку 1/4 Кубка Франції. Півзахисник влучив у перекладину, а його команда несподівано поступилася скромному супернику у серії пенальті.