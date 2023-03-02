Віктор Осімхен та Харрі Кейн влітку можуть перейти в "Манчестер Юнайтед"

Команда Еріка Тен Хага планує активну трансферну кампанію

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" планує активно працювати на трансферному ринку влітку 2023 року. "Червоні дияволи" хочуть посилити одразу кілька позицій.

Англійський клуб запросить зірок світового футболу, повідомляє Manchester Evening News.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг вже склав список гравців, які влітку можуть поповнити його команду. Він переконав керівництво клубу, що "червоним дияволам" потрібне посилення для успішної боротьби за чемпіонський титул в Англії.

Хто перейде у "Манчестер Юнайтед"?

Наставник хоче, щоб улітку на "Олд Траффорд" переїхали щонайменше дві світові зірки. Зважаючи на все, Ерік Тен Хаг отримає бюджет для цих трансферів. Головним завданням клубу стане покупка півзахисника та результативного форварда.

Серед кандидатів на посилення атаки "Манчестер Юнайтед" опинилися Віктор Осімхен ("Наполі"), Харрі Кейн ("Тоттенгем"), Гонсалу Рамуш ("Бенфіка") та Мохаммед Кудус ("Аякс").

У центр поля "червоні дияволи" хочуть підписати Деклана Райса ("Вест Гем"), Френкі де Йонга ("Барселона") або Джуда Беллінгема ("Боруссія" Дортмунд). Також склад "МЮ" може поповнити центральний захисник, якщо Харрі Магуайр покине команду.

Нагадаємо, у перенесеному матчі сьомого туру АПЛ "Арсенал" розгромив "Евертон". Стали відомі оцінки за поєдинок українців Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.