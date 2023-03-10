Шахтар зіграв внічию із Феєнордом

"Гірники" вели в рахунку, але зіграли внічию

Донецький "Шахтар" був близький до перемоги в першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Європи проти "Феєнорда", але пропустив наприкінці поєдинку. На гол Ракицького команда з Нідерландів відповіла м'ячем Бульяуде на 89-й хвилині.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE

За ударами в першому таймі була перевага у гостей 7:2, але в створ голландці влучили лише двічі. Відзначимо ще удар повз дальню стійку Гартмана, після удару з носка з лівого флангу штрафного.

Після перерви "Феєнорд" продовжив загрожувати воротам господарів. На 53-й хвилині передачу з лівого флангу перед штрафним завершував Джаханбахш під ближню стійку, але трохи не влучив.

А на 64-й у справу вступив Трубін та зробив дивовижний сейв. Летів м'яч за комірець, після удару Данило на завершення подачі з лівого флангу, але голкіпер дотягнувся.

А забити гол "Шахтар" зумів на 79-й хвилині. Подачу кутового з лівого флангу в падінні на ближньому куті воротарського майданчика ударом спиною завершив Ракицький.

Але втримати перемогу "гірники" не зуміли. Наприкінці на заміну вийшов Бульяуде та одразу забив. Головою на дальній він завершив повз Трубіна подачу з правого флангу від Пайшана.

🤝 Нічия з «Феєнордом» 1:1 у Варшаві.



Доля перепустки до чвертьфіналу Ліги Європи вирішиться в Роттердамі 16 березня.#ШахтарФеєнорд | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/2bPkFnIAdp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 9, 2023

Гості забили ще на останній компенсованій, але гол Гертрайда не зарахували через офсайд. 1:1 й вся інтрига зберігається на матч відповіді.

Шахтар – Феєнорд – 1:1

Гол: Ракицький, 79 – Бульяуде, 89

Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький,Топалов — Степаненко — Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62) — Траоре (Келсі, 61).

Феєнорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Данило, Ідріссі (Ділросун, 74)

Попередження: Віффер, 70

Лондонський "Арсенал" не зумів перемогти в матчі ⅛ фіналу Ліги Європи у Лісабоні. Команда Артети зіграла на виїзді внічию із "Спортінгом". Олександр Зінченко з’явився в стартовому складі.