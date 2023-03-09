Зінченко та Арсенал зіграли внічию із Спортингом

Українець відіграв 64 хвилини

Лондонський "Арсенал" не зумів перемогти в матчі ⅛ фіналу Ліги Європи у Лісабоні. Команда Артети зіграла на виїзді внічию із "Спортнгом". Олександр Зінченко з’явився в стартовому складі.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Господарі одразу почали тиснути більш титулованих суперників – на 5-й хвилині Гонсалвеш зачепився за закидання до лівого флангу з глибини поля за спиною у Вайта, після чого бив у дальній кут, проте м'яч звалився з ноги. А вже на 22-й хвилині португальці зуміли відкрити рахунок. Подачу кутового з правого флангу від Вієйри перед воротарським ударом головою завершив Саліба.

А тут ще в додачу Зінченко отримав попередження. Щоправда, через кілька хвилин після цього вже українець загрожував суперникам. Зі штрафного він влучив у голову Коатесу, а з добивання Адану довелось тягнути з-під поперечини.

Зрівняти англійці зуміли на 34-й хвилині. Кутовий із правого флангу від Едвардса Інасіу завершив ударом головою в дальній кут. За хвилину до цього лісабонці могли забити другий, але Тернер врятував після удару Інасіу. Воротар "Арсенала" ще раз врятував свою команду до перерви. Підкручений постріл здалеку від Едвардса з правого флангу під ближню стійку він перевів на кутовий.

⏰ 10 minutes remaining



👊 Let's keep going, Gunners!



🟢 2-2 🔴 (80) pic.twitter.com/lvU4bNxOny — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2023

На початку другого тайму Зінченко тонко зіграв до лівого флангу штрафного за спини захисникам, але партнер невдало перекинув воротаря в ближній кут, а потім Вієйри пробив повз праву стійку після добивання.

Але через 5 хвилин знову повели португальці. Передача Едвардса на ближній кут воротарського, Гонсалвеш пробив у Тернера, а добив у порожні ворота Паулінью. Зрівняв Лондон на 62-й. Джака здалеку з лівого флангу виконував передачу на Мартінеллі, а Моріта підрізав у власні ворота.

Останній шанс в матчі відзначитись був у Сака. Зміщення з правого флангу до пів кола перед штрафним завершив ударом у центр до рук Адана. Підсумок нічия 2:2 й все вирішуватиметься у Лондоні.

Спортінг — Арсенал – 2:2

Голи: Інасіу, 34, Паулінью, 55 — Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)

Спортінг: Адан — Сен Жюст, Коатес, Інасіу — Ешгаю (Діоманде, 77), Гонсалвеш, Моріта, Рейс — Едвардс (Іссахаку, 88), Паулінью (Шерміті, 77), Трінкан (Нуну Сантуш, 71).

Арсенал: Тернер — Б. Вайт, Саліба, Ківьор (Габріел, 72), Зінченко (Томіясу, 64) — Вієйра, Жоржиньйо (Сміт-Роу, 72), Джака — Сака, Мартінеллі, Нельсон (Парті, 71).

Попередження: Коатес, Моріта — Зінченко, Мартінеллі

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