Зінченко та "Арсенал" зіграли внічию із "Спортингом" в Лізі Європи
Лондонський "Арсенал" не зумів перемогти в матчі ⅛ фіналу Ліги Європи у Лісабоні. Команда Артети зіграла на виїзді внічию із "Спортнгом". Олександр Зінченко з’явився в стартовому складі.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.
-
Російські мільярдери хочуть продати свої частки в Альфа-банк, аби вийти з-під санкцій, — ЗМІ
-
Голова Львівської ОВА показав наслідки ракетного прильоту по Золочівськму району
-
Опозиція Грузії вимагає відставки уряду й дострокових парламентських виборів, — ЗМІ
-
Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів
-
На Одещині впровадять стабілізаційні відключення електроенергії: де і коли не буде світла
-
Окупанти незаконно втручаються у роботу ЗАЕС
-
У ЄС істотно скоротилося блокування активів російських мільярдерів: які країни пасуть задніх
-
Як Україні відбудувати свою енергетику після війни
-
СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова
-
Білорусь і рф продовжили військові навчання: названі терміни
Господарі одразу почали тиснути більш титулованих суперників – на 5-й хвилині Гонсалвеш зачепився за закидання до лівого флангу з глибини поля за спиною у Вайта, після чого бив у дальній кут, проте м'яч звалився з ноги. А вже на 22-й хвилині португальці зуміли відкрити рахунок. Подачу кутового з правого флангу від Вієйри перед воротарським ударом головою завершив Саліба.
А тут ще в додачу Зінченко отримав попередження. Щоправда, через кілька хвилин після цього вже українець загрожував суперникам. Зі штрафного він влучив у голову Коатесу, а з добивання Адану довелось тягнути з-під поперечини.
Зрівняти англійці зуміли на 34-й хвилині. Кутовий із правого флангу від Едвардса Інасіу завершив ударом головою в дальній кут. За хвилину до цього лісабонці могли забити другий, але Тернер врятував після удару Інасіу. Воротар "Арсенала" ще раз врятував свою команду до перерви. Підкручений постріл здалеку від Едвардса з правого флангу під ближню стійку він перевів на кутовий.
⏰ 10 minutes remaining— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2023
👊 Let's keep going, Gunners!
🟢 2-2 🔴 (80) pic.twitter.com/lvU4bNxOny
На початку другого тайму Зінченко тонко зіграв до лівого флангу штрафного за спини захисникам, але партнер невдало перекинув воротаря в ближній кут, а потім Вієйри пробив повз праву стійку після добивання.
Але через 5 хвилин знову повели португальці. Передача Едвардса на ближній кут воротарського, Гонсалвеш пробив у Тернера, а добив у порожні ворота Паулінью. Зрівняв Лондон на 62-й. Джака здалеку з лівого флангу виконував передачу на Мартінеллі, а Моріта підрізав у власні ворота.
⏹ FINAL DO JOGO:— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 9, 2023
Empate 2-2 e fica tudo em aberto para a 2.ª mão dos oitavos-de-final da @EuropaLeague 👊
⚽ @Goncaloinacio25 e Paulinho
𝐀𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀, 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆!!!#SCPARS #UEL #DiaDeSporting pic.twitter.com/M63WnX6nHl
Останній шанс в матчі відзначитись був у Сака. Зміщення з правого флангу до пів кола перед штрафним завершив ударом у центр до рук Адана. Підсумок нічия 2:2 й все вирішуватиметься у Лондоні.
Спортінг — Арсенал – 2:2
Голи: Інасіу, 34, Паулінью, 55 — Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)
Спортінг: Адан — Сен Жюст, Коатес, Інасіу — Ешгаю (Діоманде, 77), Гонсалвеш, Моріта, Рейс — Едвардс (Іссахаку, 88), Паулінью (Шерміті, 77), Трінкан (Нуну Сантуш, 71).
Арсенал: Тернер — Б. Вайт, Саліба, Ківьор (Габріел, 72), Зінченко (Томіясу, 64) — Вієйра, Жоржиньйо (Сміт-Роу, 72), Джака — Сака, Мартінеллі, Нельсон (Парті, 71).
Попередження: Коатес, Моріта — Зінченко, Мартінеллі
"Манчестер Юнайтед" зацікавився можливим придбанням нападника "Тоттенхема" Гаррі Кейна у літнє трансферне вікно. Однак цей перехід може виявитися занадто дорогим для клубу, якщо вони витратять більшу частину свого бюджету на Кейна. Крім того, "Шпори" сильно протистоятимуть цьому переходу.