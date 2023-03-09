"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна

Гаррі Кейн

"Манчестер Юнайтед" зацікавився можливим придбанням нападника "Тоттенхема" Гаррі Кейна у літнє трансферне вікно. Однак цей перехід може виявитися занадто дорогим для клубу, якщо вони витратять більшу частину свого бюджету на Кейна. Крім того, "Шпори" сильно протистоятимуть цьому переходу.

Про це пише The Guardian.

Придбання спортсмена

"Манчестер Юнайтед" також розглядає інші варіанти для посилення свого атакуючого потенціалу, включаючи Мейсона Маунта з "Челсі" та Віктора Осімхена з "Наполі". Також вони цікавляться переходом Джуда Беллінгема з "Боруссії" Дортмунда.

"Шпори" можуть вимагати величезну суму за Кейна, який також цікавий "Баварії". Водночас Маунт може стати більш доступним варіантом для "Юнайтеда", оскільки він перебуває в конфлікті з "Челсі" з приводу продовження свого контракту.

"Юнайтед" розуміє, що переговори з головою "Тоттенхема" Денієлом Леві можуть бути складними, але вони серйозно розглядають можливість придбання Кейна, який вважається більш надійним варіантом для клубу щодо забивання голів у Прем'єр-лізі.

Кейн провів ще один сезон без трофеїв у складі "Тоттенхема", який не виграв жодної великої нагороди в останні роки. Водночас "Юнайтед" просувається вперед під керівництвом тренера Еріка тен Хага і може мати шанси на боротьбу за титул, якщо придбає якісних гравців у трансферне вікно.

Нагадаємо, у перенесеному матчі сьомого туру АПЛ "Арсенал" розгромив "Евертон". Стали відомі оцінки за поєдинок українців Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.