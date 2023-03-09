"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения Гарри Кейна

Гарри Кейн

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался возможным приобретением нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна в летнее трансферное окно. Однако, этот переход может оказаться слишком дорогим для клуба, если они потратят большую часть своего бюджета на Кейна. Кроме того, "Шпоры" будут сильно противостоять этому переходу.

Об этом пишет The Guardian.

Приобретение спортсмена

"Манчестер Юнайтед" также рассматривает другие варианты для усиления своего атакующего потенциала, включая Мейсона Маунта из "Челси" и Виктора Осимхена из "Наполи". Также они интересуются переходом Джуда Беллингема из "Боруссии" Дортмунд.

"Шпоры" могут потребовать огромную сумму за Кейна, который также интересен "Баварии". В то же время, Маунт может стать более доступным вариантом для "Юнайтеда", так как он находится в конфликте с "Челси" по поводу продления своего контракта.

"Юнайтед" понимает, что переговоры с председателем "Тоттенхэма" Дэниелом Леви могут быть сложными, но они всерьез рассматривают возможность приобретения Кейна, который считается более надежным вариантом для клуба в плане забивания голов в Премьер-лиге.

Кейн провел еще один сезон без трофеев в составе "Тоттенхэма", который не выиграл ни одной крупной награды в последние годы. В то же время "Юнайтед" продвигается вперед под руководством тренера Эрика тен Хага и может иметь шансы на борьбу за титул, если приобретет качественных игроков в трансферное окно.

Напомним, в перенесенном матче седьмого тура АПЛ "Арсенал" разгромил "Эвертон". Стали известны оценки за поединок украинцев Александра Зинченко и Виталия Миколенко.