Роналду та Аль-Наср поступились головним конкурентам

Команда португальця опустилась на другу сходинку

Зірковий форвард Кріштіану Роналду не зумів допомогти своїй команді "Аль-Наср" перемогти головного конкурента в боротьбі за чемпіонство у Саудівській Аравії. Натомість португальському футболісту влаштували "теплий" прийом фани "Аль-Іттіхад".

Реакція гравця та підсумок матчу в матеріалі Новини.LIVE.

В рамках чемпіонату Саудівської Аравії по футболу зустрілися два лідери турнірної таблиці – "Аль-Наср" та "Аль-Іттіхад". Роналду традиційно вийшов в стартовому складі своєї команди, але результативними діями ні він, ні жоден з його партнерів відзначитися не змогли.

У Криштіану був непоганий шанс на 29-й хвилині, але він вдарив у воротаря. Потім виявилось, що він ще й потрапив у положення поза грою. Ще наприкінці першого тайму йому завадили пробити головою після подачі з флангу.

Натомість за "Аль-Іттіхад" на 80-й хвилині забив зусиллями Ромаріньо. А найкращий момент у Роналду був на 7-й компенсованій хвилині. Він знову пробив у голкіпера суперника.

Цей результат змінив ситуацію в турнірній таблиці. Команда Кріштіану Роналду "Аль-Наср" відкотилася на другу сходинку, відстаючи від головних конкурентів на один бал.

Матч для "Аль-Насра" був виїзний, тому не дивно, що вболівальники господарів поля надали легендарному португальцю особливий прийом: було виразно чути хвалебні кричалки на адресу Ліонеля Мессі під час розминки футболістів.

Проте, Роналду не подав вигляду – камера спіймала його крупний план, коли вболівальники суперників особливо люто гули, але обличчя португальця говорило само за себе. Він тільки посміхнувся. Але після матчу йому точно було не до посмішок.

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