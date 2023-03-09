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Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

9 березня 2023 23:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду та Аль-Наср поступились головним конкурентам
Команда португальця опустилась на другу сходинку
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Зірковий форвард Кріштіану Роналду не зумів допомогти своїй команді "Аль-Наср" перемогти головного конкурента в боротьбі за чемпіонство у Саудівській Аравії. Натомість португальському футболісту влаштували "теплий" прийом фани "Аль-Іттіхад".

Реакція гравця та підсумок матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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В рамках чемпіонату Саудівської Аравії по футболу зустрілися два лідери турнірної таблиці – "Аль-Наср" та "Аль-Іттіхад". Роналду традиційно вийшов в стартовому складі своєї команди, але результативними діями ні він, ні жоден з його партнерів відзначитися не змогли.

У Криштіану був непоганий шанс на 29-й хвилині, але він вдарив у воротаря. Потім виявилось, що він ще й потрапив у положення поза грою. Ще наприкінці першого тайму йому завадили пробити головою після подачі з флангу.

Натомість за "Аль-Іттіхад" на 80-й хвилині забив зусиллями Ромаріньо. А найкращий момент у Роналду був на 7-й компенсованій хвилині. Він знову пробив у голкіпера суперника.

Цей результат змінив ситуацію в турнірній таблиці. Команда Кріштіану Роналду "Аль-Наср" відкотилася на другу сходинку, відстаючи від головних конкурентів на один бал.

Матч для "Аль-Насра" був виїзний, тому не дивно, що вболівальники господарів поля надали легендарному португальцю особливий прийом: було виразно чути хвалебні кричалки на адресу Ліонеля Мессі під час розминки футболістів.

Проте, Роналду не подав вигляду – камера спіймала його крупний план, коли вболівальники суперників особливо люто гули, але обличчя португальця говорило само за себе. Він тільки посміхнувся. Але після матчу йому точно було не до посмішок.

Головний тренер французького "ПСЖ" Крістоф Галтьє залишився незадоволений діями футболістів своєї команди у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Баварією".

Лондонський "Арсенал" не зумів перемогти в матчі ⅛ фіналу Ліги Європи у Лісабоні. Команда Артети зіграла на виїзді внічию із "Спортінгом". Олександр Зінченко з’явився в стартовому складі.

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