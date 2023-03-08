"Бавария" снова неприятно удивила "ПСЖ" и вышла в 1/4 Лиги чемпионов

Французы мощно провели первый тайм, но не сумели забить Зоммеру

В рамках ответного матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Бавария" приняла в Мюнхене французский "ПСЖ". Первый поединок этих соперников закончился победой немцев со счетом 1:0.

Подопечных Кристофа Галтье устраивала только победа, напоминают Новини.LIVE.

Парижане очень серьезно настраивались на эту встречу. Французская команда не собиралась вылетать из Лиги чемпионов на ранней стадии. Ситуация для команды Галтье осложнялась тем, что Неймар получил травму и больше не сыграет в этом сезоне. Но согласно статистике "ПСЖ" чаще выигрывает, когда бразильца нет на поле.

"Бавария" — "ПСЖ" — 2:0 (0:0)

Голы: Чупо-Мотинг, 61; Гнабри, 89.

"Бавария": Зоммер — Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис — Горецка, Киммих — Мюллер (капитан) (Канселу, 85) — Коман (Гнабри, 85), Мусиала (Мане, 81) — Чупо-Мотинг (Сане, 67).

Тренер: Юлиан Нагельсманн.

"ПСЖ": Доннарумма — Данило, Рамос, Маркиньос (капитан) (Мукиеле, 36; Битшиабу, 46) — Витинья (Экитике, 80), Вератти, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 75) — Хакими, Нуну Мендеш (Бернат, 80) — Месси, Мбаппе.

Тренер: Кристоф Галтье.

Первый тайм прошел под аккомпанемент атак "ПСЖ". Французская команда позиционно давила на оборону "Баварии", но довольно долго это не приносило ей никаких дивидендов. В середине тайма команды обменялись моментами. Сначала Месси в чужой штрафной не сумел пробить в касание. Минуту спустя Мусиала упустил шанс вывести немецкую команду вперед.

На 36-й минуте "ПСЖ" едва не забил "на пустом месте". Зоммер под прессингом соперника сделал не точный пас. Витинья перехватил мяч и пробил в створ ворот, но Де Лигт выбил мяч с самой линии.

⛔ 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗛𝗜𝗝𝗦 ⛔ 𝗗𝗘 ⛔ 𝗟𝗜𝗚𝗧 ⛔ pic.twitter.com/03wFyVGmi2 — FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2023

Помимо этого первый тайм запомнился вынужденной заменой у "ПСЖ". Маркиньос не сумел продолжить игру, но Мукиеле, который вышел вместо капитана, отыграл всего десять минут.

На 53-й минуте "Бавария" забила гол, но он не был засчитан из-за пассивного офсайда у Мюллера. Но вскоре хозяевам поля все же удалось отличиться. Чупо-Мотинг получил передачу от Горецки и пробил в противоход Доннарумме, 1:0. Вскоре "ПСЖ" едва не отыгрался, но Зоммер спас против опасного удара головой в исполнении Серхио Рамоса.

⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ TOR ⚽ pic.twitter.com/nW2HVLNE0I — FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2023

"Бавария" играла в соответствии со счетом на табло. На 89-й минуте команда Нагельсманна снова забила. Все началось с подката Киммиха и закончилось точным ударом Гнабри, 2:0. Хозяева поля спокойно довели дело до победы, которая получилась "на классе". Немцы идут дальше, "ПСЖ" сосредоточится на чемпионате Франции.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.