Неймар не сыграет в этом сезоне из-за противоречивого решения

Звездное атакующее трио французского суперклуба стало дуэтом

Один из лидеров французского "ПСЖ" Неймар выбыл до конца сезона 2022/2023. Бразилец не сможет помочь команде Кристофа Галтье как минимум до лета этого года.

Неймар принял решение согласиться на сложную операцию, сообщает L'Equipe.

Еще 19 февраля 31-летний Неймар попал в лазарет из-за травмы связок голеностопного сустава в матче против "Лилля". Он пропустил поединки против "Марселя" (3:0) и "Нанта" (4:2).

Что решил Неймар?

Предполагалось, что бразилец сможет выздороветь к ответному матчу 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". В этом поединке "ПСЖ" необходима только победа, но ее придется завоевать без одного из лидеров команды.

Неймар принял решение согласиться на операцию. Срок восстановления после такой процедуры может занять до пяти месяцев. Это означает, что бразилец уже не выйдет на поле в сезоне 2022/2023, в котором он отыграл за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах. На счету Неймара 18 голов и 17 результативных передач.

Напомним, Неймар может вообще больше не сыграть за "ПСЖ". Между ним и лидером команды Килианом Мбаппе возник серьезный конфликт.