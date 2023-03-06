Конфликт Мбаппе и Неймара — Луис Суарес назвал причину

Скандал между двумя звездами может повлиять на успехи французского гранда

Французский "ПСЖ" может столкнуться с серьезной проблемой из-за конфликта двух звезд столичной команды.

Килиан Мбаппе настаивает на продаже Неймара, сообщает Mirror.

Уругвайский форвард Луис Суарес настаивает на том, что время, проведенное парой вместе с Неймаром в "Барселоне", является доказательством того, что команда может существовать одновременно с трех именитыми форвардами в составе.

Суарес, Неймар и Лионель Месси вместе выиграли требл в первом сезоне уругвайца на "Камп Ноу". Триумф в Лиге чемпионов 2015-го года, когда уругваец и бразилец забили голы в финале, остается последней победой каталонского клуба того периода.

Могут ли звезды ужиться в одной команде?

Неймар и Месси воссоединились на клубном уровне в 2021 году, и вместе с Килианом Мбаппе они стали частью звездной передней линии "ПСЖ". Однако дела в Лиге 1 не всегда шли наилучшим образом, несмотря на то, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром столичной команды в минувшие выходные.

"Для нас Месси был лучшим в мире, а для меня Неймар был вторым лучшим, и они помогли мне выиграть "Золотую бутсу". Я всегда буду благодарен.

Это еще одно доказательство того, что три звезды вместе могут играть в одной команде с целью общей победы, а не индивидуальных достижений. И я думаю, что именно это позволило нам сдружиться", — рассказал Луис Суарес.

После перехода в "ПСЖ" Лионеля Месси столичный клуб выиграл чемпионат Франции, но выиграл Лигу 1 в первый сезон Месси с клубом, но проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Повторение на картах в этом сезоне, несмотря на то, что Кристоф Галтье заменил Маурисио Почеттино в землянке, а французской стороне нужно сделать то, что не сделала ни одна команда в этом сезоне, чтобы остаться в Европе - победить мюнхенскую Баварию на выезде.

Было много сообщений о сложных отношениях между Неймаром и Килианом Мбаппе. По слухам, продажа бразильца оказалась в списке требований, которые француз выдвинул руководству клуба перед тем, как продлить контракт с "ПСЖ". В августе Серхио Рамосу пришлось разнимать двух футболистов, которые не могли решить, кому бить пенальти.

Напомним, каталонская "Барселона" продолжает испытывать серьезные проблемы. Тренер команды Хави Эрнандес рассказал о них в интервью.