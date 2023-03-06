"Постоянно страдаем от этого": Хави назвал главную проблему "Барселоны"
Каталонская "Барселона" снова набрала три очка в воскресенье, одержав минимальную победу над "Валенсией".
Три очка "сине-гранатовым" принес бразилец Рафинья, напоминает Football Espana.
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За весь матч "Валенсия" нанесла только один удар в створ ворот Тер Штегена. Однако до самого финального свистка победа "Барселоны" была под угрозой, поскольку с середины второго тайма каталонцы играли в меньшинстве.
"Барселона" разочаровала Хави
Хави Эрнандеса оказался разочарован ходом матча. Он считает, что команда не должна была доводить поединок до нервной концовки.
"Мы слишком много страдали. У "Барселоны" было много шансов забить второй гол, но вместо этого пришлось волноваться. Такое происходит уже не в первый раз. Мы должны научиться снимать вопросы о победителе поединка без этих нервов в конце матчей", — заявил Хави.
Это была десятая игра в сезоне Ла Лиги, в которой "Барселона" одержала победу с разницей в один гол, а также их восьмая победа со счетом 1:0.
"Обидно, потому что это игры, в которых мы могли бы говорить о комфортной победе, но наша неэффективность заставляет нас страдать до конца. Еще и удаление помешало команде", — добавил Хави.
В последнее время каталонцам катастрофически не хватало огневой мощи в наступлении. Поскольку Роберт Левандовский сначала потерял форму, а затем получил травму, атакующий потенциал "Барселоны" снизился до критической отметки. Ансу Фати не забивал с 20 октября 2022 года. Ферран Торрес тоже не является результативным форвардом. Рафинья улучшил показатели в 2023 году, но его три гола — слишком мало для "Барселоны".
Напомним, форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе поделился планами. Футболист установил очередной рекорд в составе столичной команды.