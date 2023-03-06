"Постійно страждаємо від цього": Хаві назвав головну проблему "Барселони"
Каталонська" Барселона "знову набрала три очки в неділю, здобувши мінімальну перемогу над "Валенсією".
Три очки "синьо-гранатовим" приніс бразилець Рафінья, нагадує Football Espana.
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За весь матч "Валенсія" завдала лише одного удару у площину воріт Тер Штегена. Однак до самого фінального свистка перемога "Барселони" була під загрозою, оскільки з середини другого тайму каталонці грали у меншості.
"Барселона" розчарувала Хаві
Хаві Ернандес виявився розчарований ходом матчу. Він вважає, що команда не мала доводити поєдинок до нервової кінцівки.
"Ми занадто багато страждали. У "Барселони" було багато шансів забити другий гол, але натомість довелося хвилюватися. Таке відбувається вже не вперше. Ми повинні навчитися знімати питання про переможця поєдинку без цих нервів наприкінці матчів", — заявив Хаві.
Це була десята гра в сезоні Ла-Ліги, в якій "Барселона" здобула перемогу з різницею в один гол, а також їхня восьма перемога з рахунком 1:0.
"Прикро, тому що це ігри, в яких ми могли б говорити про комфортну перемогу, але наша неефективність змушує нас страждати до кінця. Ще й вилучення завадило команді", — додав Хаві.
Останнім часом каталонцям катастрофічно не вистачало вогневої сили в наступі. Оскільки Роберт Левандовський спочатку втратив форму, а згодом отримав травму, атакуючий потенціал "Барселони" знизився до критичної позначки. Ансу Фаті не забивав із 20 жовтня 2022 року. Ферран Торрес також не є результативним форвардом. Рафінья покращив показники у 2023 році, але його три голи — замало для "Барселони".
Нагадаємо, форвард збірної Франції та "ПСЖ" Кіліан Мбаппе поділився планами. Футболіст встановив черговий рекорд у складі столичної команди.