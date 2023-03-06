Килиан Мбаппе объяснил, почему остался в "ПСЖ": дело не только в деньгах
Форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе поделился планами. Футболист установил очередной рекорд в составе столичной команды.
Килиан Мбаппе не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает L'Equipe.
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Мотивация Мбаппе
24-летний Килиан Мбаппе всего за шесть сезонов стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ". На его счету уже 201 забитый гол. Форвард обошел в списке голеадоров столичной команды Неймара, Златана Ибрагимовича и даже Эдинсона Кавани.
"Заключительные пять минут на меня не оказывали давления. Я чувствовал уверенность в том, что сумею побить рекорд, но не хотел ускорять ход вещей. Забитый мяч в концовке — это замечательно.
Выступать за "ПСЖ" — большая честь для меня. Здесь я стал лучше как футболист и сильно изменился. Играть в "ПСЖ" — это нечто особенное. Я бы ни за что не поверил, если бы однажды мне сказали, что я буду капитаном парижан и забью рекордный гол в истории клуба", — рассказал Килиан Мбаппе.
Главное — победы "ПСЖ"
Форвард не стал скрывать, что его радуют личные достижения. Однако главным благом он считает победы команды. Мбаппе хочет выиграть в составе французского клуба как можно больше трофеев.
"Это индивидуальный рекорд, но я в "ПСЖ" для того, чтобы добиваться командных целей. Благодарю одноклубников, тренерский штаб, менеджмент и фанатов. Мы отправимся в Мюнхен за путевкой в следующий раунд Лиги чемпионов. Мы мотивированы и уверены в своих силах", — заявил Мбаппе.
Напомним, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. В одном из неигровых эпизодов поединка хозяева поля едва не потеряли из-за травмы Энди Робертсона.